2 Temmuz 2017 gündeminde neler var?

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.

2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

4- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.

GÜNCEL

1- Sivas olaylarının 24. yılı

- Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te çıkan olaylarda yaşamını yitirenler, kentte gün boyu düzenlenecek etkinliklerle anılacak.

SPOR

1- Rusya'da düzenlenen FIFA Konfederasyonlar Kupası, final ve üçüncülük maçlarıyla sona erecek.

- Finalde Şili ile Almanya, üçüncülük maçında ise Portekiz ile Meksika karşı karşıya gelecek.

2- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 9. yarışı Almanya Grand Prix'si koşulacak.