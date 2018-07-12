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2 polisi şehit eden sanığa müebbet hapis

Bingöl Emniyet Müdürü Atalay Ürker'e yönelik 2 polisin şehit olduğu saldırıyı gerçekleştiren sanığa 3 kez müebbet ve 51 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

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2 polisi şehit eden sanığa müebbet hapis

9 Ekim 2014 tarihinde Bingöl'de terör örgütü PKK/KCK mensuplarınca uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda 2 polisin şehit oldu, İl Emniyet Müdürü Atalay Ürker ve 3 polis yaralandı. 

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, saldırıyla ilgili Bingöl 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, sanık Umut Savaş Koçyiğit'e, "Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak", "kasten adam öldürmek" ve "kasten adam öldürmeye teşebbüs etmek" suçlarından 3 kez müebbet ile 51 yıl 8 ay hapis cezası, diğer sanık Ramazan Ayaz'a ise "örgüte bileyerek, isteyerek yardım etmek" suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildiği kaydedildi.

Kaynak: AA 

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