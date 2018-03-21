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Buradasınız : » » 2. Ordu Komutanı Korgeneral Temel Afrin'de

2. Ordu Komutanı Korgeneral Temel Afrin'de

2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, Zeytin Dalı Harekatı'nda kontrol altına alınan Afrin merkezinde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) birliklerini denetledi.

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Afrin'de, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) yürüttüğü sivillere insani yardım faaliyetlerini de yerinde gören Korgeneral Temel'e, halk sevgi gösterisinde bulundu. Afrinli çocuklar, Korgeneral Temel'le fotoğraf çektirdi. 

Korgeneral İsmail Metin Temel daha sonra, AFAD tarafından Afrin'e götürülen temel gıda ve yaşam malzemelerinin dağıtım çalışmalarına katıldı.

Kaynak: AA, TRT Haber

Etiketler: 2. Ordu Komutanı Korgeneral ismail metin Temel, afrin
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