2. Ordu Komutanı Korgeneral Temel Afrin'de

Afrin'de, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) yürüttüğü sivillere insani yardım faaliyetlerini de yerinde gören Korgeneral Temel'e, halk sevgi gösterisinde bulundu. Afrinli çocuklar, Korgeneral Temel'le fotoğraf çektirdi.
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Korgeneral İsmail Metin Temel daha sonra, AFAD tarafından Afrin'e götürülen temel gıda ve yaşam malzemelerinin dağıtım çalışmalarına katıldı.
Kaynak: AA, TRT Haber