İlk ziyaretini memleketi Gaziantep'e gerçekleştiren Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Vali Ali Yerlikaya'yı ziyaret ederek, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Burada bir konuşma yapan Gül, tüm görev arkadaşlarıyla gece gündüz demeden Gaziantep'e hizmet etmek için gayret gösterdiklerini belirterek, il teşkilatı ve bütün kamu kurumlarının ortak kaygısı, ortak sevdasının memleket sevdası olduğunu ifade etti.

Adalet Bakanı Gül, "Üretkenliği, çalışkanlığı, sorunların üstesinden gelme azmi, birlikteliği, kararlığı gerçekten Gaziantep'i öne çıkaran özelliklerden birisidir. Bu birlik ve beraberlik inşallah Gaziantep'te kıyamete kadar kalıcı olacaktır." diye konuştu.

"Bu makamlar hizmet makamlarıdır"

"Bu birlik ve beraberliği hepimiz ortak bir payda olarak koruyacağız." diyen Gül, sözlerine şöyle devam etti:

"Geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleri, Sayın Başbakanımızın arzlarıyla birlikte, hükümette bazı bakanlarla ilgili tasarruflar oldu ve şahsımıza da Adalet Bakanlığı görevi tevcih edildi. Bana bu görevi tensip buyuran başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza teşekkürlerimi ve bu ümitlerinden, takdirlerinden dolayı saygılarımızı sunuyorum. İnşallah başta zat-i alilerine mahçup olmadan, milletimize, hemşehrilerimize mahçup olmadan bu görevi layıkıyla yaparız. 2 milyon hemşehrimizin duası üzerimizde onu biliyoruz. Bu makamlar hizmet makamlarıdır, alındığı gün emanet edilmek üzere oturulur. İnşallah ülkemize adalet duygusunun daha da perçinleşmesine çok büyük katkılar sağlarız. Bu vesileyle çok değerli yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."