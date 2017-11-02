2 Kasım 2017 gündeminde neler var?

1- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Dolmabahçe Sarayı'nda, "5. Mehmed Reşad ve Dönemi Uluslararası Sempozyumu"nun açılışına katılacak.

2- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Katar Sağlık Bakanı Dr. Hanan Mohammed Al Kuwari ve KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğrul'u ayrı ayrı kabul edecek, AFAD'ta düzenlenecek AFAD-AKUT İşbirliği Töreni'ne katılacak.

2- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, kadın erkek fırsat eşitliği konusunda öne çıkan firmalara ödüllerin verileceği ‘KEFEK Farkındalık Ödülleri Töreni'ne iştirak edecek.

3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun 8. kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen "Karar Alma Mekanizmalarında Kadın" konulu uluslararası sempozyuma katılacak.

3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Faik Erbağı Ortaokulu'nda düzenlenecek "Keçiören Çevre Çiçekleri Sıfır Atığa Koşuyor Projesi" programına iştirak edecek.

4- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti İl Başkanlığında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı müjdelerini açıklayacak, esnaf ziyaretinde bulunacak.

5- TBMM'den

- Genel Kurulda, Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılmasına Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine başlanacak.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 2018 yılı bütçesi görüşülecek.





EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Türkiye’nin Otomobili Projesi Ortak Girişim Grubu İşbirliği Protokolü İmza Töreni"ne katılacak.

2- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci·, İtalya'nın Ekonomik Kalkınma Bakanı Carlo Calenda ile Ekonomi ve Maliye Bakanı Pier Carlo Padoan ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek ve Türk-İtalyan Yuvarlak Masa Toplantısında bulunacak.

3- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 7. Uluslararası Doğal Gaz Kongre ve Fuarı'na (INGAS 2017) iştirak edecek.

4- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye İhracatçılar Meclisinin İhracat Haftası 2017 Etkinlik Programına ve Malatya Dernekler Federasyonu’nun düzenlediği Malatya Tanıtım Günlerine katılacak.

5- Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Türkiye İhracat Haftası 2017" programına iştirak edecek.

6- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul Kongre Merkezi'nde, Transist 2017 Uluslararası İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarı’na katılacak.

7- TÜİK, 2016 yılına ilişkin sağlık kuruluşları atık istatistiklerini açıklayacak.

8- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile bir araya gelecek, ardından Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ile Eğitim, Araştırma ve Din İşleri Bakanı Kostas Gavroglu ile görüşecek.

2- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, UNESCO Genel Direktörü Irina Bokova ile görüşecek, 2017-2021 dönemi için UNESCO Yürütme Kurulu üyeliğine adaylığı açıklanan Türkiye adına, UNESCO'nun 39. Genel Konferansı'nda "Ulusal Beyan"da bulunacak.

3- İspanya'nın Katalonya özerk bölgesinin tek taraflı bağımsızlık ilanıyla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

4- Irak’ta merkezi hükümet ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında yaşanan gelişmeler izleniyor.

5- Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.

6- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.