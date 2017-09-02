2 Eylül 2017 gündeminde neler var?

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, AK Parti Yerköy, Şefaatli, Aydıncık ve Sorgun ilçe teşkilatı bayramlaşma programlarına iştirak edecek.

2- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Maltepe Çocuk Evlerinde kalan çocuklar ile Maltepe Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan yaşlıları ziyaret ederek bayramlaşacak.

3- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Valilik, AK Parti İl Başkanlığı ile Sandıklı ve Şuhut ilçelerinde düzenlenen bayramlaşma programlarına katılacak.

4- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde düzenlenecek bayramlaşma törenine iştirak edecek.

5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Valilik ile partisinin Çağlayancerit teşkilatınca düzenlenen bayramlaşma programlarına katılacak.

6- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Pütürge ilçesindeki Şehit Engin Tilbaç Parkı, Sakkuşağı Derneği şubesi ve hükümet konağı nikah salonu açılışları ile mesire alanı tanıtım programlarına iştirak edecek.

7- Siyasi partiler arasında bayramlaşma ziyaretleri gerçekleştirilecek.

EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Valilik, Belediye ve AK Parti İl Başkanlığının bayramlaşma programlarına katılacak, Cumayeri, Çilimli, Gümüşova ve Gölyaka ilçelerini ziyaret edecek.

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Kurban Bayramı kutlamaları dünya genelinde izleniyor.

2- Yemen'deki iç savaş ve kolera salgınıyla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

4- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz takip ediliyor.

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkan Vekili Dr. Ekrem Keleş, basın mensupları ve hac organizasyonu içinde yer alan ekip başkanları ile bayramlaşma programına katılacak.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fındıklı, Ardeşen, Pazar ilçeleri ile şehir merkezindeki bayramlaşma programlarına iştirak edecek.

2- Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası sürüyor.

- Şampiyonanın üçüncü gününde A, B, C ve D gruplarında ikinci müsabakalar yapılacak.

- D Grubu'nda yer alan Türkiye, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Büyük Britanya ile karşılaşacak.

3- 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7. hafta, D, G ve I gruplarında yapılacak 9 maçla tamamlanacak.

- I Grubu'nda yer alan Türkiye, deplasmanda Ukrayna ile karşılaşacak.

4- Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası Polonya'da yarı final maçlarıyla sürüyor.

5- Dünya Judo Şampiyonası Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de devam ediyor.

- Şampiyonanın altıncı gününde Türk sporculardan erkekler 100 kiloda Ali Erdoğan, kadınlar artı 78 kiloda ise Kayra Almira Sayit ve Kübra Kara tatamiye çıkacak.

6- Teniste sezonun dördüncü ve son grand slam turnuvası ABD Açık'ta müsabakalar New York'ta sürüyor.

7- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. yarışı İtalya Grand Prix'si öncesi sıralama turları yapılacak.