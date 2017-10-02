2 Ekim 2017 gündeminde neler var?

1- TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu 2017-2018 eğitim öğretim yılı açılış törenine katılacak.



YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Slovenya Tarım, Orman ve Gıda Bakanı Dejan Zidan'ı kabul edecek.



DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü Turizm Komitesi'nin 100. Oturumu'na katılacak.

2- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki gayrimeşru referandumun yansımaları izleniyor.

3- Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

5- İspanya'nın Katalonya bölgesindeki yasa dışı referandumla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

GÜNCEL

1- Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 10. Avrupa Bölge Toplantısı Türkiye'nin ev sahipliğinde başlayacak.

SPOR

1- Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası İstanbul'da başlayacak.

- Riva'da gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye, ilk maçında Almanya ile karşılaşacak.

2- Basketbol FIBA şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Pınar Karşıyaka, Macaristan'ın Alba Fehervar takımını konuk edecek.

3- A Milli Futbol Takımı, İzlanda ve Finlandiya ile oynayacağı Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçları için Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Golf & Spa Resort Otel'de toplanacak.



