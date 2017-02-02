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Buradasınız : » » '2 bin 500 kadro talebinde bulunduk'

'2 bin 500 kadro talebinde bulunduk'

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, TRT Haber'de TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanı Yaşar Taşkın Koç'un sorularını cevapladı.

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2 bin 500 kadro talebinde bulunduk

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, TRT Haber'de TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanı Yaşar Taşkın Koç'un sorularını cevapladı.

Bakan Faruk Çelik'in konuşmasının satır başları şu şekilde;

-[Anayasa Referandumu Süreci] 367 aşılmış olsa bile halkın oyuna sunulacak

-[Tarım faaliyetleri] Tarım iş forumlarını başlattık

-DSİ'den sulama işlerini bakanlığımız bünyesine alıyoruz

-[Çiğ süt satışında düzenleme] Bu düzenleme aile işletmeleriyle ilgili değildir

-[Milli Tarım Projesi] Türkiye'de 941 havzada neler ekileceğini belirledik

-Türkiye hava bazlı üretim sistemine girdi

-Çiftçi arazinin durumuna göre üretim yapacak ve desteğini alacak

-Hububatla ilgili bir sorunumuz yok

-[Besicilere devlet desteği] Hayvancılıkta ırk ıslahını yapmaya çalışıyoruz

-Kendi kendine üretebilen ve hayvan sayısını artırabilen bir sistem kurmaya çalışıyoruz

-2017'de 50 bin baş yerli hayvan dağıtılacak. Amacımız Milli Tarımı teşvik etmek ve dışarıdan alımı kesmek.

-Birilerinin menfaati bozuldu diye 79 milyonun menfaatini göz ardı edemeyiz.

-Tarım sigortası mutlaka sağlıklı işlemeli

-Kuraklıkla ilgili düzenlemelerimizi yaptık, TARSİM'e ilave ettik.

-[Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nda istihdam] 2 bin 500 kadro talebinde bulunduk

Etiketler: yaşar taşkın koç, trt haber, referandum, faruk çelik, çiğ süt satışı, besicilik
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