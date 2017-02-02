Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, TRT Haber'de TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanı Yaşar Taşkın Koç'un sorularını cevapladı.
Bakan Faruk Çelik'in konuşmasının satır başları şu şekilde;
-[Anayasa Referandumu Süreci] 367 aşılmış olsa bile halkın oyuna sunulacak
-[Tarım faaliyetleri] Tarım iş forumlarını başlattık
-DSİ'den sulama işlerini bakanlığımız bünyesine alıyoruz
-[Çiğ süt satışında düzenleme] Bu düzenleme aile işletmeleriyle ilgili değildir
-[Milli Tarım Projesi] Türkiye'de 941 havzada neler ekileceğini belirledik
-Türkiye hava bazlı üretim sistemine girdi
-Çiftçi arazinin durumuna göre üretim yapacak ve desteğini alacak
-Hububatla ilgili bir sorunumuz yok
-[Besicilere devlet desteği] Hayvancılıkta ırk ıslahını yapmaya çalışıyoruz
-Kendi kendine üretebilen ve hayvan sayısını artırabilen bir sistem kurmaya çalışıyoruz
-2017'de 50 bin baş yerli hayvan dağıtılacak. Amacımız Milli Tarımı teşvik etmek ve dışarıdan alımı kesmek.
-Birilerinin menfaati bozuldu diye 79 milyonun menfaatini göz ardı edemeyiz.
-Tarım sigortası mutlaka sağlıklı işlemeli
-Kuraklıkla ilgili düzenlemelerimizi yaptık, TARSİM'e ilave ettik.
-[Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nda istihdam] 2 bin 500 kadro talebinde bulunduk