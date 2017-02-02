Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, TRT Haber'de TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanı Yaşar Taşkın Koç'un sorularını cevapladı.

Bakan Faruk Çelik'in konuşmasının satır başları şu şekilde;

-[Anayasa Referandumu Süreci] 367 aşılmış olsa bile halkın oyuna sunulacak

-[Tarım faaliyetleri] Tarım iş forumlarını başlattık

-DSİ'den sulama işlerini bakanlığımız bünyesine alıyoruz

-[Çiğ süt satışında düzenleme] Bu düzenleme aile işletmeleriyle ilgili değildir

-[Milli Tarım Projesi] Türkiye'de 941 havzada neler ekileceğini belirledik

-Türkiye hava bazlı üretim sistemine girdi

-Çiftçi arazinin durumuna göre üretim yapacak ve desteğini alacak

-Hububatla ilgili bir sorunumuz yok

-[Besicilere devlet desteği] Hayvancılıkta ırk ıslahını yapmaya çalışıyoruz

-Kendi kendine üretebilen ve hayvan sayısını artırabilen bir sistem kurmaya çalışıyoruz

-2017'de 50 bin baş yerli hayvan dağıtılacak. Amacımız Milli Tarımı teşvik etmek ve dışarıdan alımı kesmek.

-Birilerinin menfaati bozuldu diye 79 milyonun menfaatini göz ardı edemeyiz.

-Tarım sigortası mutlaka sağlıklı işlemeli

-Kuraklıkla ilgili düzenlemelerimizi yaptık, TARSİM'e ilave ettik.

-[Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nda istihdam] 2 bin 500 kadro talebinde bulunduk