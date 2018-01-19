  • 19 OCAK 2018, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.781
    EURO 4.647
  • BIST 115711.77
    ALTIN 162.357
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » 2 bin 500 engelli mart ayı sonunda atanacak

2 bin 500 engelli mart ayı sonunda atanacak

Bakan Sarıeroğlu, 2 bin 500 engellinin, mart ayı sonunda kamu personeli olarak atanacağını söyledi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
2 bin 500 engelli mart ayı sonunda atanacak

Sosyal Hizmet Modellerinden Yararlanan Gençlerin Atama Töreni'nde konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, engelli atamalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Sarıeroğlu, "İnşallah 2 bin 500 engelli kardeşimizin söz verdiğimiz atamasını da mart ayı içerisinde gerçekleştireceğiz. Tercihlerini 16 Mart itibariyle yapacaklar ve mart sonunda büyük bir beklenti içerisinde olan engelli kardeşlerimizin de yine aile bakanlığımızla birlikte inşallah güzel bir organizasyonla iş hayatına girmelerine vesile olacağız." dedi.

Kaynak: TRT Haber
 

Etiketler: engelli atamaları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Jülide Sarıeroğlu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER