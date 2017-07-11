  • 12 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » 2 bin 200 komiser yardımcısı alınacak

2 bin 200 komiser yardımcısı alınacak

Emniyet Genel Müdürlüğünce teşkilat dışından 2 bin 200 komiser yardımcısı adayı öğrenci alınacak.

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2 bin 200 komiser yardımcısı alınacak

Emniyet Genel Müdürlüğünce teşkilat dışından 2 bin 200 komiser yardımcısı adayı öğrenci alınacak.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezine (PAEM) 2017-2018 eğitim-öğretim yılı için emniyet mensubu olmayanlar arasından 200'ü kadın olmak üzere 2 bin 200 ilk derece amirlik eğitimi (komiser yardımcısı adayı) öğrenci alımı yapılacak.

Başvuracak adayların, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekiyor.

Ön başvurular, 17 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde Polis Akademisi Başkanlığının "www.pa.edu.tr" internet adresinden alınacak.

Diğer hususlar ve adaylarda aranacak şartlar, Başkanlığın internet sitesinden ilan edilecek.

Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü, komiser, Komiser Yardımcısı, PAEM, yükseköğretim kurulu
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