1915 Çanakkale Köprüsü'nün temeli yarın atılacak

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin İstanbul'da Arnavutköy 6. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı.

Burada yaptığı konuşmada 18 Mart Çanakkale Zaferi'ne değinen Başbakan Yıldırım zaferin yarınki yıldönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bilrikte Çanakkele'de olacağını söyledi.

Yıldırım, yarın aynı zamanda dünyanın en uzun asma köprüsü ünvanına sahip olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temelini atacaklarını duyurdu.

"Türkiye gelişiyor, Türkiye büyüyor. Bir asırdır Türkiye'ye biçilmeye çalışılan roller artık dar geliyor." diyen Başbakan, AK Parti hükümetinin Türkiye'ye kazandırdığı projelerden bahsetti.

Türkiye'yi hızlı tren ile Ak Parti'nin tanıştırdığına değinen Yıldırım, İstanbul-İzmir hızlı tren hattıyla iki şehir arasındaki mesafenin 3,5 saate ineceğini belirtti.

Marmaray'ı bu güne kadar 250 milyon kişi kullandı

İki kıtayı denizin altından birleştiren Marmaray projesiyle artık Üsküdar'dan Sirkeci'ye 4 dakikada geçildiğini söyleyen Yıldırım, Marmaray'ı açılışından bu yana 250 milyon kişinin kullandığını aktardı.

Başbakan Yıldırım, İstanbul'un genç bir ilçesi olan Arnavutköy'ün geleceğinin parlak olduğunu vurguladı.

"Arnavutköy genç bir ilçe ama yeni İstanbul'un şekillendiği en önemli yer. Dünya'nın en büyük havalimanının yükseldiği ilçe. Dünya projesi Kanal İstanbul'un yapılacağı yer Arnavutköy. Bu nedenle Arnavutköy'ün geleceği çok parlak."

"Afrin'in büyük bir kısmı kontrol altında"

Artık Afrin'in büyük bir kısmının kontrol altına alındığını paylaşan Başbakan Binali Yıldırım, bunun yanın sıra Cerablus, Azez, El-Bab gibi bölgeleri içine alan 2 bin kilometrelik alanın da terörden temizlendiğini açıkladı.

Bugün ise o bölgelerde 140 bin mazlum Suriyeli huzur ve barış içerisinde kendi yuvalarında yaşıyor.

Yıldırım, aynı şekilde Afrin'de de kontrol sağlandıktan sonra, evinden barkından ayrılmak zorunda kalan bütün Suriyelilerin tekrar evlerine döneceğini söyledi.

"Afrin'de terör uşakları değil, kardeşlik hakim olacak."

"PKK ne ise DEAŞ aynısıdır, El Kaide ne ise FETÖ aynısıdır." diyen Başbakan Yıldırım, Afrin'de de Fırat'ın doğusunda da batısında da hiçbir terör unsurunun bırakılmayarak buralarda kardeşliğin hakim kılınacağının altını çizdi.

Kaynak: TRT Haber