  • 15 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » 1915 Çanakkale Köprüsü'nün görselleri ilk kez TRT Haber'de

1915 Çanakkale Köprüsü'nün görselleri ilk kez TRT Haber'de

1915 Çanakkale Köprüsü'nün görselleri ilk kez TRT Haber'de yayınlandı.

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1915 Çanakkale Köprüsünün görselleri ilk kez TRT Haberde

1915 Çanakkale Köprüsü'nün görselleri ilk kez TRT Haber'de yayınlandı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, TRT Haber ve Spor Dairesi Başkanı Yaşar Taşkın Koç'un konuğu oldu.

Bakan Arslan, dünyanın en büyük köprüsü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temelinin 18 Mart Deniz Zaferi'nin yıldönümünde atılacağını belirtti. 

Büyük ses getirecek projenin görselleri ilk kez TRT Haber'de yayınlandı. 

Dev projenin özellikleri:

2 bin 23 metrelik ayak açıklığıyla dünyanın en uzun asma köprüsü olma özelliğini taşıyor.

Köprü, 3 geliş ve 3 gidiş olmak üzere 6 şeritten oluşacak.

İstanbul'u, Çanakkale ve Ege'ye bağlayacak.  

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