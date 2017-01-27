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Buradasınız : » » 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapımı ne zaman başlıyor?

1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapımı ne zaman başlıyor?

Başbakan Yıldırım, "18 Mart’ta Çanakkale Köprüsü projesine ilk kazmayı vurmayı hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.

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1915 Çanakkale Köprüsünün yapımı ne zaman başlıyor?

Başbakan Binali Yıldırım, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Şehircilik Şurası'nda konuştu.

'Güneydoğu'da 35 bin konutun yapımına başladık'

Başbakan Yıldırım, "Alçak bölücü terör örgütünün çukur siyasetiyle yakıp yıktığı Güneydoğu'daki yerleşim yerlerimizde 35 bin konutun yapımına başladık, hızla yapımı devam ediyor. Bir yıl içerisinde, eskisinden kat kat daha güzel, bütün ihtiyaçları düşünülmüş bu konutları yapıp Güneydoğu'da vatandaşlarımızın hizmetine vereceğiz." dedi.

Başbakan Yıldırım, "18 Mart’ta Çanakkale Köprüsü projesine ilk kazmayı vurmayı hedefliyoruz." açıklamasında bulundu. 

Etiketler: güneydoğu, çanakkale köprüsü, binali yıldırım, Başbakan Yıldırım, 195 köprüsü
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