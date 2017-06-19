'1915 Çanakkale Köprüsü dünyanın en uzun asma köprüsü olacak'

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü 2023 yılına kadar tamamlamayı planladıklarını belirterek, "Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yılı olan 2023 yılını simgeleyecek şekilde 2 bin 23 metre orta açıklığa sahip köprümüz, orta açıklığı ile dünyanın en uzun asma köprüsü olacak.'' dedi.

Bakan Arslan, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi Belediye Meydanı'nda düzenlenen ''İyilik için İftar'' programına katıldı.

Burada konuşan Arslan, Tekirdağ'ın sanayisiyle, ekonomisiyle, endüstrisiyle İstanbul ile birlikte Türkiye ekonomisini canlandıran çok önemli bir merkez olduğunu belirtti.

Tekirdağ'a 14 yılda yapılan yatırımların 2 milyar 640 milyon lirayı bulduğunu ifade eden Arslan, kente yapılan yatırımların son hızla devam ettiğini vurguladı.

Tekirdağ'a 79 yılda 85 kilometre bölünmüş yol yapıldığını aktaran Bakan Arslan, ''Son 14 yılda Tekirdağ'ın bölünmüş yol uzunluğu 311 kilometreye ulaştı. AK Parti iktidarları göreve geldiğinde bırakın komşu vilayetleri, Tekirdağ'ın kendi ilçelerine bile ulaşımında büyük sorunlar vardı. 14 yılda Tekirdağ'ı Edirne’ye, İstanbul'a, Kırklareli’ye ve Çanakkale’ye bölünmüş yollarla bağladık. Neredeyse ilçelerinin tamamını bölünmüş yollarla birbirine bağladık." diye konuştu.

Arslan, kentte yapılan ve yapılması planlanan bölünmüş yol çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

''1915 Çanakkale Köprüsü'nü 2023 yılına kadar tamamlamayı planlıyoruz''

Bakan Arslan, Tekirdağ'ı sadece Çanakkale’ye değil, tüm Ege’ye otoyolla bağlayacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de içeren otoyol projesini başlattıklarını hatırlattı.

Toplam uzunluğu bağlantı yolları dahil 352 kilometre olan bu dev projenin temelini 18 Mart’ta attıklarını anımsatan Arslan, ''1915 Çanakkale Köprüsü'nü 2023 yılına kadar tamamlamayı planlıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yılı olan 2023 yılını simgeleyecek şekilde 2 bin 23 metre orta açıklığa sahip köprümüz, orta açıklığı ile dünyanın en uzun asma köprüsü olacak. Köprü, Ege Bölgesi’ne giden araçların mevcut durumda kullandıkları Edirne-İstanbul-İzmit-Bursa güzergahına alternatif olmakla kalmayacak, ana yol haline gelecek.'' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin demir yollarıyla tam anlamıyla bir köprü olabilmesi için çalıştıklarını anlatan Arslan, bu kapsamda Halkalı-Kapıkule demiryolu projesini de başlattıklarını söyledi.

Bakan Arslan, Kapıkule’den başlayan güzergahın, doğu yönüne doğru mevcut İstanbul-Ankara-Sivas-Erzincan-Erzurum-Kars üzerinden Kars-Tiflis-Bakü hattı ile Tiflis'e ve oradan da mevcut demiryolu ile Bakü’ye ulaşacağını anlattı.