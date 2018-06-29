19 yıl sonra TBMM'de 8 parti temsil edilecek

1999 genel seçiminde Demokratik Sol Parti (DSP) yüzde 22,19 oy alarak 136 milletvekilliği, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) yüzde 17,98 oy alarak 129 milletvekilliği, Fazilet Partisi (FP) de yüzde 15,41 oy ile 111 milletvekilliği kazanmıştı. Meclise giren diğer partilerden Anavatan Partisi (ANAP) yüzde 13,22 oyla 86 milletvekili, Doğru Yol Partisi (DYP) de yüzde 12,01 oyla 85 milletvekili kazanmıştı.

21. Dönem içerisinde, DSP'den ayrılan bazı milletvekilleri, 22 Temmuz 2002'de kurulan Yeni Türkiye Partisi'ne (YTP) geçti.

FP'nin 22 Haziran 2001 tarihinde kapatılmasının ardından FP'li milletvekilleri, 14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti ile 20 Temmuz 2001'de kurulan Saadet Partisi'ne (SP) geçti.

Dönem içerisinde bazı milletvekilleri de Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP), Yurt Partisi (YP) ve Büyük Birlik Partisi'ne (BBP) katıldı.

Böylece 21. Dönem'de temsil edilen partilerin sayısı; DSP, MHP, FP, ANAP ve DYP'nin ardından YTP, AK Parti, Saadet Partisi, ÖDP, Yurt Partisi ve BBP'nin de katılımıyla 11'e yükseldi, ancak aynı dönemde Fazilet Partisi'nin kapatılması nedeniyle dönem sonunda temsil edilen siyasi parti sayısı 10 oldu.

Yeni dönem 8 partili olacak

27. Dönem Parlamentosu da 19 yıl sonra, 21. Dönem Parlamentosu gibi çok sayıda partinin temsil edildiği Meclis haline geldi.

Meclise bu dönemde; AK Parti yüzde 42,56 oy alarak 295 milletvekili, CHP yüzde 22,64 oy alarak 148 milletvekili, HDP yüzde 11,7 oy alarak 67 milletvekili, MHP yüzde 11,1 oy alarak 49 milletvekili, İyi Parti de yüzde 9,96 oy alarak 43 milletvekili ile girmeyi başardı.

Bu durumda 5 parti de grup kurmak için gerekli olan 20 milletvekili barajını aşarak parlamentoda grup kurma hakkını elde etmiş oldu.

Bu beş partinin yanı sıra; Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İyi Parti Afyonkarahisar Milletvekili, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de AK Parti Ankara Milletvekili olarak parlamentoya girdi.

Saadet Partili Nazır Cihangir İslam, İstanbul Milletvekili, Abdulkadir Karaduman da Konya Milletvekili olarak CHP listelerinden seçilen milletvekilleri oldu.

Bu durumda; AK Parti, CHP, HDP, MHP, İyi Parti, Demokrat Parti, BBP ve Saadet Partisi Meclis'te yer aldı.

Yeni parlamentoda 8 siyasi partiden 5'inin genel başkanı görev yapacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Milletvekili, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Osmaniye Milletvekili, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Ankara Milletvekili, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İyi Parti Afyonkarahisar Milletvekili, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, İstanbul Milletvekili, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ise Van Milletvekili olarak parlamentoya girdi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise 24 Haziran seçiminde, partilerinin Cumhurbaşkanı adayı oldu ve Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı seçildi.

Kaynak: AA