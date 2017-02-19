19 Şubat 2017 gündem özeti

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep ve Adıyaman'da toplu açılış törenine katılacak.

(Gaziantep/12.00/Adıyaman/16.00)

2- Başbakan Binali Yıldırım, Almanya ziyareti kapsamında temaslarda bulunacak.

(Münih)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İstanbul Şubesini ziyaret edecek.

(İstanbul/10.30)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Erciyes Kayak Merkezi ev sahipliğinde düzenlenen "Kar Voleybolu Cev Avrupa Kupası Final Maçları"nı izleyecek, kupa törenine ve Kayseri Ticaret Odası'nca düzenlenen "Gelecek Kayseri'de" temalı geleneksel ödül törenine katılacak.

(Kayseri/11.00/12.30/19.00)

3- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, valilikler ile AK Parti il başkanlıklarını ve Edirne Şehitliğini ziyaret edecek, DSİ tesisleri toplu temel atma merasimlerine iştirak edecek.

(Kırklareli/10.30-13.00/Edirne/14.00-18.00)

EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Konsoloslar Birliği ve AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na iştirak edecek.

(İzmir/10.00/13.00)

2- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, muhtarlar ve AK Parti teşkilatı ile bir araya gelecek, Divan Otel'de Mersin-Ortadoğu Ülkeleri Yaş Meyve Sebze İthalatçıları Toplantısı'na katılacak.

(Mersin/10.00/13.00/18.00)

3- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, partisinin İl Danışma Meclisi'ne iştirak edecek.

- Arslan ayrıca TÜLOMSAŞ fabrikasını ziyaret edecek, yerli dizel motorun tanıtım etkinliği ile AK Parti Bozüyük Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi'ne katılacak, Bozüyük Belediyesini ziyaret edecek.

(Eskişehir/13.00-18.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 53. Uluslararası Güvenlik Konferansı'nda "Eski Krizler Yeni Ortadoğu" başlıklı konuşma yapacak.

(Münih)

2-Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Bağdat)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Şam/Hama/Humus/Lazkiye/Ankara)

4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana/Riyad)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Haliç Kongre Merkezi'nde "Kamil İman Kamil İnsan" temalı "3. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Yarışması" gala ve ödül törenine katılacak.

(İstanbul/19.30)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği-Atiker Konyaspor, Fenerbahçe-Kasımpaşa, Adanaspor-Osmanlıspor, Beşiktaş-Akhisar Belediyespor maçları yapılacak.

(Ankara/13.00/İstanbul/15.00/Adana/15.30/İstanbul/19.00)

2- TFF 1. Lig'in 21. haftasına Boluspor-Ümraniyespor, Elazığspor-Eskişehirspor ve Balıkesirspor-Bandırmaspor maçlarıyla devam edilecek.

(Bolu/13.00/Elazığ 16.00/Balıkesir/18.30)

3- Basketbol İntegral Forex Türkiye Kupası'nda final maçı yapılacak.

(Ankara/19.30)

4- Spor Toto 2. Lig'de 23'üncü, Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta 26'ncı, 2. ve 3. gruplarda ise 23'üncü hafta maçları oynanacak.

5- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 18. haftasında Adana ASKİ-Mersin Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray-Yakın Doğu Üniversitesi, Fenerbahçe-Bellona AGÜ ve Hatay Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş maçları yapılacak.

(Adana/14.00/İstanbul/15.00/15.30/Hatay/16.30)

6- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Galatasaray-Beşiktaş, Voleybol Efeler Ligi'nin 16. haftasında ise Halkbank-Afyon Belediye Yüntaş, İnegöl Belediyespor-Ziraat Bankası, Galatasaray HDI Sigorta-Arkas Spor, Şanlıurfa Memleketspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Tokat Belediye Plevne-Maliye Piyango maçları oynanacak.

(İstanbul/13.00/Ankara/14.00/Bursa/15.30/İstanbul/15.00/Şanlıurfa/16.00/Tokat/15.00)

7- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 18'inci hafta maçlarının tamamı, Bayanlar Süper Lig'de ise 17'nci haftadan 1 maç yapılacak.