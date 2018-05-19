19 Mayıs törenlerle kutlanıyor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında, beraberindeki 81 il ve KKTC’den gelen temsilci gençler, sporcular, öğrenciler, halk oyunları ekipleri ve Bakanlık çalışanlarından oluşan heyet ile Anıtkabir'i ziyaret ederek, Atatürk'ün mozolesine çelenk koydu.

Anıtkabir'de düzenlenen tören, saat 09.00'da Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç ve beraberindeki gençlik heyetinin, Aslanlı Yol'dan yürüyüşüyle başladı. Mozoleye çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Mozoledeki törenin ardından Akif Çağatay Kılıç ve beraberindekiler Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

81 ilden gelen gençler daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret edecek.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde verilecek iftarda da gençlerle bir araya gelecek.

Kaynak: TRT Haber