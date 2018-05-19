19 Mayıs coşkuyla kutlandı

Ankara'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de tören düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, beraberindeki 81 il ve KKTC’den gelen temsilci gençler, sporcular, öğrenciler, halk oyunları ekipleri ve Bakanlık çalışanlarından oluşan heyet ile Anıtkabir'i ziyaret ederek, Atatürk'ün mozolesine çelenk koydu.

Anıtkabir'de düzenlenen tören, saat 09.00'da Gençlik ve Spor Bakanı Bak ve beraberindeki gençlik heyetinin, Aslanlı Yol'dan yürüyüşüyle başladı. Mozoleye çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Mozoledeki törenin ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Bak, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Bakan Bak, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"19 Mayıs 1919’da Samsun’da başlattığınız istiklal mücadelesi, Türk tarihinin en büyük dönüm noktalarından biri olmuştur.

O gün Samsun’da yaktığınız istiklal meşalesi aziz milletimizin gönlünde hala ilk günkü aşkla yanmaya devam etmektedir. Dün düşman işgalinden kurtulurken vatan müdafaasına koşan gençlerin yerini, bugün aynı ruhla onların izinden giden istiklal sevdalısı gençler almıştır.

Türkiye’yi işaret ettiğiniz muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma davasında mücadeleye ve çalışmaya gençlerimiz ile omuz omuza devam ediyoruz.

Gençlere armağanınız olan 18 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle başta zat-ı aliniz olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum.

Ruhunuz şad olsun"

Bakan Bak, defteri imzalamasının ardından 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelen temsilci gençlerle merdivenlerde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ayrıca, bayram nedeniyle Anıtkabir'e gelen gençlerle kısa süreli sohbetler etti. Gençlerin bayramını kutlayan Bakan Bak, törenin bitimiyle Anıtkabir'den ayrıldı.

81 ilden gelen gençler daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret edecek. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde verilecek iftarda da gençlerle bir araya gelecek.

Anıtkabir'e ziyaretçi akını

Anıtkabir'in Akdeniz ve Anadolu kapılarının girişinde bekleyen her yaştan binlerce vatandaş, ellerindeki Atatürk posterleri, Türk bayrakları ve çiçeklerle Ata'sını ziyaret etti.

Atatürk'ün mozolesine çiçek koyan vatandaşlardan bazıları dua okudu.

Askerlerin nöbet değişimi sırasında yaptıkları seremoniyi ilgiyle izleyenler, nöbet değişiminin tamamlanmasıyla askerleri uzun süre alkışladı.

Anıtkabir'i ziyaret edenler, tören alanında fotoğraf çektirirken, bazı vatandaşlar 10. Yıl ve İzmir marşlarını okudu.

Atatürk'ün şahsi eşyalarının sergilendiği Atatürk Müzesi ile Kurtuluş Savaşı Müzesi girişinde uzun kuyruklar oluştu.

Anıtkabir Komutanlığı tarafından Misak-ı Milli Kulesi'nin arka bölümündeki alana yerleştirilen dev ekranda Atatürk'ün sözleri, 10. Yıl Marşı ve Nutuk eşliğinde yansıtıldı.

19 Mayıs tüm yurtta törenlerle kutlanıyor

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, İstanbul'da düzenlenen törenle kutlandı.

Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonundaki programa, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Boz ile öğrenciler ve velileri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Aşık Veysel Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden oluşan koru, Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan ''19 Mayıs ve Atatürk'' konulu sinevizyon gösterisinin de yapıldığı etkinlikte, Aşık Veysel Güzel Sanatlar Lisesi Korosu tarafından seslendirilen ''Gençlik Marşı'' izleyicilerden alkış aldı.

Öğrencilerin şiir okuduğu etkinlikte, engelli sporcuların tekvando gösterisiyle Spor İstanbul Grubu'nun ''gençlik, dans ve spor'' temalı gösterisi ilgiyle izlendi.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da da 19 Mayıs törenleri coşkuyla kutlandı.

Atatürk'ün Samsun'da karaya çıkışı canlandırıldı

Öte yandan, Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da kurtuluş mücadelesini başlatmak üzere geldiği Samsun'da ilk adım attığı yer olan Tütün İskelesi'nde Mustafa Kemal Atatürk ve 18 silah arkadaşının karaya çıkışı canlandırıldı.

Samsun Liman içinde Atatürk ve 18 silah arkadaşının bal mumu heykelinin bulunduğu Bandırma Gemi Müzesi'nde düzenlenen törende, deniz ve kara askerleri, Atatürk'ü temsil eden Türk bayrağını ellerinde karaya çıkardıktan sonra izci öğrencilere teslim etti.

19 Mayıs Yarı Maratonu yapıldı

Türkiye Atletizm Federasyonunca düzenlenen Uluslararası 19 Mayıs Yarı Maratonu, Samsun'da yapıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarı maratonda, 108 erkek ve 32 kadın olmak üzere toplam 140 atlet yarıştı.

Samsun Valisi Osman Kaymak'ın başlattığı yarışta erkeklerde Kayseri'den Muzaffer Bayram 1 saat 9 dakika 8 saniyelik derecesiyle birinci oldu. Etiyopyalı Fetene Alemu Regasa ikinci, yine aynı ülke sporcusu Argachew Assefa Tola da üçüncü sırayı aldı.

Kadınlarda 1 saat 25 dakika 19 saniyelik derecesiyle Aydın'dan Dilan Atak birinciliği elde etti. Aksaray'dan yarışa katılan Gamze Alpdoğan ikinci, Aydın'dan Büşra Gelmez de üçüncü oldu.

Yarışmada dereceye giren sporculara para ödülünün yanı sıra Cumhuriyet altını verildi.

Kaynak: TRT Haber