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19 HDP'li vekil hakkında fezleke

TBMM'de slogan atan 19 HDP'li milletvekili için fezleke hazırlandı.

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19 HDPli vekil hakkında fezleke

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2 Mayıs 2016'daki Anayasa Komisyonu toplantısını terk ederken TBMM koridorlarında "terör örgütü propagandası yaptıkları" iddiasıyla 19 HDP milletvekili hakkında fezleke hazırlandığı bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, TBMM'de 2 Mayıs 2016'da milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması teklifinin görüşüldüğü TBMM Anayasa Komisyonu toplantısını terk ederek, bölücü terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atan ve örgütün sözde marşını söyleyerek partilerinin grup salonuna giden Dirayet Taşdemir, Sibel Yiğitalp, Çağlar Demirel, Hüda Kaya, Ayşe Acar Başaran, Adem Geveri, Mithat Sancar, Ferhat Encu, Gülser Yıldırım, İbrahim Ayhan, Garo Paylan, Bedia Özgökçe Ertan, Meral Danış Beştaş, Mahmut Toğrul, Ertuğrul Kürkcü, Mizgin Irgat, Saadet Becerekli, Nadir Yıldırım ve Ziya Pir hakkında "terör örgütü propagandası yaptıkları" iddiasıyla ayrı ayrı fezleke hazırlandığı belirtildi.

Açıklamada, TBMM'ye sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderilen fezlekelerin haricinde daha önce milletvekillikleri düşürülen Nursel Aydoğan ve Besime Konca'nın dosyalarının da ayrılarak Başsavcılığın ilgili bürosuna gönderildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler: hdp'li vekiller, fezleke, Adalet Bakanlığı
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