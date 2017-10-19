19 Ekim 2017 gündeminde neler var?

1- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammadu Buhari ile görüşecek.

2- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nın konuğu olacak.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı işbirliğiyle düzenlenecek "Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde Kadının Rolü Zirvesi"ne katılacak.

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Radisson Blu Otel'de, "Kayseri Kentsel Dönüşüm ve Stratejik Yaklaşımlar Kurultayı"na iştirak edecek.

3- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Türkiye-Afrika Eğitim Bakanları Konferansı'na katılacak.

4- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "1. Türk Tarihi Sempozyumu"nun açılış törenine iştirak edecek.

5- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Bakanlıkta bir araya geleceği KKTC Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

6- TBMM'den...

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, bazı vergi kanunlarında değişiklik yapılmasına ilişkin "torba kanun" tasarısının görüşmelerine devam edilecek.

- Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda Helal Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı görüşülecek.

EKONOMİ

1- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde Kadının Rolü Zirvesi'ne katılacak.

2- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "2'nci Kars-Ardahan-Iğdır Tanıtım Günleri"ne iştirak edecek.

3 -Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

4- TÜİK, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin Bina İnşaatı Maliyet Endeksi'ni açıklayacak.

5- Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, Ekonomi Muhabirleri Derneği üyeleriyle sohbet toplantısında bir araya gelecek.

6- TOKİ Başkanı Ergün Turan, TOKİ İstanbul hizmet binasında düzenlenecek "7 İklim 7 Bölge Ulusal Mimari Kentsel Tasarım Fikir Yarışması" ödül törenine katılacak.

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TRT World Forum'da "Hepimiz Aynı Gemideyiz" başlıklı panele katılacak. Çavuşoğlu, Anadolu Ajansının ev sahibi fotoğraf sağlayıcısı olduğu Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı Konseyinin 17. oturumunda konuşma yapacak.

2- Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Estonya Dışişleri Bakanı Sven Mikser ile heyetlerarası görüşmeden sonra Estonya Dış Politika Enstitüsünde konuşacak, Mikser'in onuruna vereceği yemeğe katılacak.

3- AB üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla AB Liderler Zirvesi düzenlenecek.

4- KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, Eyfor-8 uluslararası eğitim yönetim forumuna katılacak.

5- Irak'ın Kerkük kentinin merkezi hükümete bağlı güçler tarafından alınması sonrası yaşanan gelişmeler takip ediliyor.

6- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki gayrimeşru referandumun ardından yaşanan gelişmeler izleniyor.

7- Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.

8- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

GÜNCEL

1- İdlib gerginliği azaltma bölgesine Türk Silahlı Kuvvetlerinin intikali kapsamındaki gelişmeler takip ediliyor.

2- Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu, TRT World'ün güncel, kültürel, politik, ekonomik ve sosyal çıkmazlara çözümler aramak amacıyla bu yıl ilk kez düzenlediği "TRT World Forum", son gününde alanında uzman yerli ve yabancı akademisyen, gazeteci, STK ile düşünce kuruluşu temsilcilerini bir araya getirecek.



SPOR

1- UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta maçları oynanacak.

- I Grubu'nda Atiker Konyaspor-Salzburg, C Grubu'nda ise Hoffenheim-Medipol Başakşehir karşılaşmaları yapılacak.

2- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda İtalya'nın Ax Armani Exchange Olimpia Milan takımıyla karşılaşacak.

3- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, İtalya deplasmanında Familia Schio takımıyla karşı karşıya gelecek.

4- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Beşiktaş, Yunanistan'ın Olympiakos takımını konuk edecek.