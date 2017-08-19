19 Ağustos 2017 gündeminde neler var?

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Denizli İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yozgat'ta Tarım Çalıştayı'na iştirak edecek.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Ankara'da Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) ile AFAD'ın BYEGM Basın, Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlediği fotoğraf sergisinin açılışını yapacak.

2- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Adıyaman ve Diyarbakır'da DSİ tesisleri toplu temel atma ve orman köylülerine kullandırılan gelir getirici tür ve ORKÖY kredi sertifikaları dağıtım törenlerine katılacak, valilik, belediye ve AK Parti İl Başkanlığı ziyaretlerinde bulunacak.

EKONOMİ

1- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Elazığ'da AK Parti'nin Basgil ve Kovancılar ilçe kongrelerine iştirak edecek.

2- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Valiliği ziyaret edecek, Konya Lojistik Merkezi ve YHT Garı Temel Atma Töreni'ne katılacak.

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

2- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.

GÜNCEL

1- Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Eğitim-Bir-Sen Başkanlar Kurulunda, 4. Dönem Toplu Sözleşme sürecine ilişkin açıklamalarda bulunacak.

SPOR

1- Süper Lig'de 2. haftaya Kardemir Karabükspor-Medipol Başakşehir, Bursaspor-Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor, Osmanlıspor-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.

2- TFF 1. Lig'de 2. haftada Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Balıkesirspor Baltok, Giresunspor-Adanaspor, Adana Demirspor-Çaykur Rizespor müsabakaları oynanacak.

3- Görme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası Almanya'da sürüyor.

- Organizasyonun son şampiyonu Türkiye, B Grubu'ndaki ilk maçında Belçika ile karşılaşacak.

4- 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Takım, İsrail'de katıldığı özel turnuvadaki ilk maçında Slovenya ile karşılaşacak.

5- 2017 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın fikstür çekimi Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.