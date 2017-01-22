184 bin 298 'ByLock'çu deşifre oldu

"FETÖ'nün haberleşme ağı ByLock" programıyla ilgili kapsamlı ilk iddianame tamamlandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu çalışanı 26 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, ByLock kullanıcı sayısının 215 bin 92 olduğu belirlendi.

Bu kullanıcılardan 184 bin 298'i deşifre oldu. 30 bin kişinin parolası hala çözülmeyi bekliyor.

Bylock'tan yapılan toplam 17 milyon mesajlaşmadan 15 milyonu deşifre edildi.

FETÖ 17-25 Aralık sürecinden sonra örgüt içi iletişimdeki tüm programları terk etti. ByLock'un işte o tarihten sonra tek platform olarak kullanıldığı belirtildi.

ByLock'çu örgüt mensupları, kendilerini gizlemek amacıyla çok uzun haneli parolalar belirledi. 38 haneye varan parolalar bulundu.

FETÖ elebaşı Gülen'in de Bylcok kullanımı ilgili bizzat örgüt üyelerine talimat verdiği belirlendi. İddianamede Gülen'in, "ByLock dışında normal telefonla görüşme yapanlar hizmete ihanet etmiş olur" cümlesine yer verildi.

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ise örgüt üyelerine "ByLock silinsin, telefonlar formatlansın" emri verildi.

FETÖ'cülerin deşifre olmamak için binbir yönetme başvurduğu da ortaya çıktı. Örgüt üyeleri kendi adlarına kayıtlı olmayan telefon hatları temin etti. Bunları belirli aralıklarla cihazlarıyla birlikte değiştirdi.

Örgütün üst düzey 'abi' ve 'ablaları' ise başka ülkelere kayıtlı cep telefonu hattı kullandı.