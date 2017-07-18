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Buradasınız : » » 18 Temmuz 2017 gündeminde neler var?

18 Temmuz 2017 gündeminde neler var?

18 Temmuz 2017 gündem özeti şöyle;

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18 Temmuz 2017 gündeminde neler var?

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Tunus Nahda Hareketi lideri Raşid Gannuşi'yi kabul edecek, MYK toplantısına başkanlık edecek.

2- AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak, Çankaya Köşkü'nde Estonya Dışişleri Bakanı Sven Mikser'i kabul edecek.

3- CHP ve HDP TBMM grupları toplanacak.


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Güncellenen Öğretim Programları'nın tanıtımı toplantısına katılacak.

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı ve AK Parti'li kadın milletvekilleri, Ankara Adliyesi önünde 28 Şubat davaları ile ilgili basın açıklaması yapacak.

3- TBMM'den

- Genel Kurulda, Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinin İşleyişinde Ortaya Çıkan Sorunların Giderilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı görüşülecek.

- Anayasa Komisyonu, Meclis İçtüzüğü değişiklik teklifinin görüşmelerine devam edecek.

 

EKONOMİ

1- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türk Eximbank'ın 6 aylık faaliyet sonuçları ve yıl sonu hedeflerinin açıklanacağı basın toplantısına katılacak. 

2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Bakü Büyükelçiliğinde iş adamlarıyla görüşecek, çeşitli ziyaretlerde bulunacak.

3- Hazine 5 ve 10 yıl vadeli üç tahvil ihalesi gerçekleştirecek. 

 

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sheraton Grand İstanbul Atasehir'de düzenlenen Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi'nde konuşacak, Estonya Dışişleri Bakanı Sven Mikser ile görüşecek.

- Çavuşoğlu, Kıbrıs sorununun çözümüne dair değerlendirmelerde bulunmak üzere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

2- Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi toplantısında konuşma yapacak, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’yle görüştükten sonra basın toplantısı düzenleyecek, "Anadolu Ajansı Fotoğraflarıyla 15 Temmuz" sergisinin açılışını yapacak. 

3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

5- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.

 

KÜLTÜR SANAT

1- 18'inci "Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali"nin basın tanıtımı CVK Park Bosphorus'da yapılacak.

 

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nın resmi açılış törenine katılacak.

2- UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda rövanş maçları oynanacak.
 

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