18 Ocak 2017 gündem özeti

1- TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, Mustafa Necati Kültür Evi'ndeki karma sergi açılışına katılacak.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya gelecek, ardından Kılıçdaroğlu CHP MYK toplantısına başkanlık edecek.

3- TBMM Genel Kurulunda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin ikinci tur görüşmelerine başlanacak.

4- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kocaeli Sanayi Odası Meclis Toplantısı'na katılacak.

EKONOMİ

1- Dünya Ekonomik Forumu, İsviçre'nin Davos kasabasında Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in de katılımıyla devam edecek.

2- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 350. Ar-Ge Merkezi belge törenine katılacak.

3- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Tarım Satış Kooperatifleri Birlik Başkanları Toplantısı'na iştirak edecek.

4- TÜİK, 2016 yılı aile yapısı araştırması sonuçlarını açıklayacak.

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için geçen hafta İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan uluslararası konferansın devamı niteliğindeki görüşmeler garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan, İngiltere ile KKKTC ve Kıbrıs Rum kesiminden uzmanların katılımıyla Mont Pelerin kasabasında başlayacak.

2- Türkiye ile Rusya'nın girişimiyle Suriye'de çatışan taraflar arasında ilan edilen ateşkesin uygulama süreci ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.

3- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplarda 5. haftaya 6 maçla devam edilecek.

- C Grubu'nda Fenerbahçe, deplasmanda Gençlerbirliği; H Grubu'nda ise Trabzonspor, 2. Lig ekibi Gümüşhanespor ile rakip sahada karşılaşacak.

2- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Pınar Karşıyaka-Khimik ve Varese-Muratbey Uşak maçları oynanacak.

3- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Mersin Büyükşehir Belediyespor-Dinamo Kursk ve BLMA-Fenerbahçe karşılaşmaları yapılacak.

4- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Gaziantep Basketbol-BC Mures ve Demir İnşaat Büyükçekmece-Prievidza maçları gerçekleştirilecek.

5- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Galatasaray, deplasmanda Macaristan'ın PEAC Pecs takımıyla karşılaşacak.

6- Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde Halkbank-Knack, Paris Volley-Arkas Spor ve Noliko Maesik-İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçları oynanacak.

7- Voleybol Erkekler CEV Kupası'nda Fenerbahçe, İsrail'in Hapoel Mata takımıyla İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

8- Voleybol Erkekler Challenge Kupası'nda Galatasaray, deplasmanda Portekiz'in Fonte Bastardo takımıyla karşılaşacak.

9- Gabon'da düzenlenen 2017 Afrika Uluslar Kupası'nın beşinci gününde A Grubu'nda Gabon-Burkina Faso ve Kamerun-Gine Bissau maçları yapılacak. AA