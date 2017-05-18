18 Mayıs 2017 gündeminde neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı'na katılacak.

2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Gençlik ve Spor Bakanı Aki·f Çağatay Kılıç ile beraberindeki 81 il ve KKTC’den gelen temsilci gençleri kabul edecek.

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaret edecek.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile bakanlıkta bir araya gelecek.

2- TBMM Genel Kurulunda, bazı kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek.

EKONOMİ

1- Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, İstanbul'da "CEO Club" toplantısına iştirak edecek.

2- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türk Standardları Enstitüsü'nün 56. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılacak.

3- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye İhracatçı Eğilim Araştırması ile ilgili basın toplantısına katılacak, EVTEKS Fuarı'nı ziyaret edecek.

4- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Şanlıurfa Tanıtım Günleri'ne, Tohum Test Sertifikasyon Taraması açılışına, 2. Yerel Tohum Buluşması'na, Zirai Karantina Müdürlüğü ve Karadeniz Araştırma Enstitüsü açılışına, Ortak Akıl Toplantısı'na katılacak, AK Parti İl Başkanlığını ve Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.

5- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Elazığ Karakoçan okul-pansiyon ve cami açılış törenine, Elazığ Ticaret Borsası Karakoçan Temsilciliği açılış törenine, M. Ali Dumandağ tarafından yaptırılan Kur'an kursu temel atma töreni ve Elazığ Ticaret Borsası Yeni Pazar Alanı temel atma törenine katılacak, Elazığ Valiliği'ni ziyaret edecek, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yeni Hizmet Binası resmi açılışı ve konferans salonu açılışında bulunacak.

6- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Adana'da Arkeoloji Müzesinin açılışını yapacak, Valiliği ziyaret edecek, Mersin'e geçerek Valilik ziyaretinin ardından Arkeoloji Müzesi açılışını gerçekleştirecek.

7- TÜİK, mayıs ayı tüketici güven endeksi ile 2016 yılı doğum istatistiklerini açıklayacak.

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.

2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Beyoğlu’nda "Gençlik Festivali" ve "Açık Hava Sinema Günleri" başlayacak.

SPOR

1- 4. İslami Dayanışma Oyunları, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de devam ediyor.

2- Basketbolda THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nin resmi basın toplantısı Fenerbahçe, Real Madrid, Olympiakos ile CSKA Moskova'nın başantrenör ve oyuncularının katılımıyla Çırağan Sarayı'nda yapılacak.

3- Spor Toto 3. Lig 2. Grup play-off yarı finalinde Manisa Büyükşehir Belediyespor-Silivrispor ve Çatalcaspor-Erbaaspor maçları oynanacak.