18 Ekim 2017 gündeminde neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva'yı kabul edecek, 40. Muhtarlar Toplantısı'nı gerçekleştirecek.

2- Başbakan Binali Yıldırım, Conrad Otel'de "TRT World Forum"un açılış oturumu ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Akademik Yılı Açılışı ve Fahri Doktora Tevdi Töreni'ne iştirak edecek.

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ataköşk Otel'de kadın muhtarlarla kahvaltılı programda bir araya gelecek, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.

4- TBMM'den...

- Genel Kurulda, Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı görüşülecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine devam edilecek.

5- Irak'ın Kerkük kentinin merkezi hükümete bağlı güçler tarafından alınması sonrası yaşanan gelişmeler takip ediliyor.

6- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki gayrimeşru referandumun ardından yaşanan gelişmeler izleniyor.

7- Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.

8- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

- İdlib gerginliği azaltma bölgesine Türk Silahlı Kuvvetlerinin intikali kapsamındaki gelişmeler takip ediliyor.

9- Anadolu Ajansı'nın (AA) da global iletişim ortağı olduğu, TRT World'un güncel, kültürel, politik, ekonomik ve sosyal çıkmazlara çözümler aramak amacıyla bu yıl ilk kez düzenleyeceği "TRT World Forum", alanında uzman yerli ve yabancı akademisyen, gazeteci, STK ile düşünce kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla başlıyor.

10- Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesinde tedavi gören eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

11- Şırnak'ta ruhsatsız kömür ocağında 7 işçinin yaşamını yitirdiği göçüğe ilişkin gelişmeler izleniyor.

12- UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftası, 4 grupta yapılacak 8 maçla tamamlanacak.

- Ligde Karabağ-Atletico Madrid, Benfica-Manchester United, CSKA Moskova-Basel, Bayern Münih-Celtic, Anderlecht-Paris Saint-Germain, Chelsea-Roma, Barcelona-Olympiakos ve Juventus-Sporting Lizbon maçları oynanacak.

13- Hoffenheim-Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi C Grubu maçına doğru

- Almanya temsilcisi Hoffenheim'ın teknik direktörü Julian Nagelsmann ve Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maçın oynanacağı Rhein Neckar Arena'da basın toplantısı düzenleyecek.

14- Atiker Konyaspor-Salzburg, UEFA Avrupa Ligi I Grubu maçına doğru

-Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay ve Salzburg Teknik Direktörü Marco Rose, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda basın toplantısına katılacak.