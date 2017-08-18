18 Ağustos 2017 gündem özetinde neler var?

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul'da Darülaceze sakinleriyle bir araya gelecek, otizm temalı "Farkında mısınız" Kısa Film Yarışması Gala ve Ödül Töreni'ne katılacak.

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Bayburt'ta Valilik, Belediye ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirecek, yapımı devam eden yatırımları ve planlanan projeleri yerinde inceleyecek.

3- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Yozgat'ta DSİ tesislerinin toplu temel atma ve orman köylülerine kullandırılan gelir getirici tür ve ORKÖY kredi sertifikaları dağıtım törenlerine katılacak, bazı ziyaretlerde bulunacak.

EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında katılımcı ülkelerin heyet başkanlarıyla basın toplantısı düzenleyecek, Türk-Rus İş Forumu'na katılacak.

- Özlü, Sri Lanka Uluslararası Ticaret Bakanı Sujeewa Senasinghe, Myanmar Ticaret Bakanı Than Myint ve KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun ile görüşecek, fuarın açılışına iştirak edecek.

2- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'da Ülke-Bölge Çalışmaları Uzmanlığı alanında öğrenim gören öğrencilerle toplantı yapacak.

3- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya'da Battalgazi Mahallesi'ndeki muhtarlarla ile bir araya gelecek, Büyükşehir Belediyesinin 44 Proje Tanıtım Töreni'ne katılacak, Yeşilyurt ilçesindeki köyleri ziyaret edecek, Çat Barajı ve Şerefhan Deresi'ndeki çalışmaları yerinde inceleyecek.

4- Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bayburt'ta Valilik ve Belediyeyi ziyaret edecek, esnaf ile bir araya gelecek, şehirde yapımı devam eden ve planlanan projeleri inceleyecek.

5- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kahramankazan-Ankara Bölünmüş Yolu Temel Atma Töreni’ne katılacak.

6- TÜİK, 2017 yılı hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarını açıklayacak.

7- TOBB, temmuzda kurulan ve kapanan şirketlere ilişkin istatistikleri duyuracak.

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

2- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.

KÜLTÜR SANAT

1- İstanbul'da Esenler Belediyesince bu yıl ilki gerçekleştirilecek Yazlık Sinema Günleri Perihan Savaş'ın katılımıyla 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda başlayacak.

SPOR

1- Süper Lig'de 2. haftanın açılış maçında Kasımpaşa ile Beşiktaş, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

2- TFF 1. Lig'de 2. hafta, Denizlispor-İstanbulspor, Manisaspor-Samsunspor müsabakalarıyla başlayacak.