17 Ocak 2017 gündem özeti

1- CHP ve HDP TBMM grupları toplanacak.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, Türkiye Sakatlar Derneği Ankara Şubesi'ni ziyaret edecek.

2- TBMM Genel Kurulunda, Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine devam edilecek.

EKONOMİ

1- TÜİK, 2015 yılına ilişkin sanayi ürün istatistiklerini açıklayacak.

2- Hazine, 11 ay vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek.

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, YÖK Başkanlığında, üniversitelerin siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinin uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi alanındaki ilgili akademik birim yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşecek toplantıya katılacak. Toplantıda, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç da yer alacak.

2- Avrupa Parlamentosu'nun yeni başkanı, Strazburg'daki Parlamento oturumunda yapılacak seçimle belirlenecek.

3- Dünya Ekonomik Forumu, İsviçre'nin Davos kasabasında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in yapacağı açılış konuşmasıyla başlayacak.

4- Türkiye ile Rusya'nın girişimiyle Suriye'de çatışan taraflar arasında ilan edilen ateşkesin uygulama süreci ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.

5- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

6- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

GÜNCEL

1- Bosna Hersek Federasyonu Eğitim Bakanı Elvira Dilberovic ve Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren Türkiye'de Boşnakça'nın seçmeli ders olarak okutulması konusunda düzenlenecek basın toplantısına katılacak.

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplarda 5. hafta 6 maçla başlayacak.

- E Grubu'nda Galatasaray, TFF 1. Lig ekibi Elazığspor ile deplasmanda karşılaşacak.

2- Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık, Melbourne'de sürüyor.

- Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, ana tablo ilk tur maçına çıkacak.

3- Ziraat Bankası Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 8'li final ilk maçında deplasmanda Bosna Hersek'in MOK Jedinstvo ekibiyle karşılaşacak.

4- Voleybolda Kadınlar Kupa Voley, final maçıyla sahibini bulacak.

5- Gabon'da düzenlenen 2017 Afrika Uluslar Kupası'nın dördüncü gününde D Grubu'nda Gana-Uganda, Mali-Mısır maçları yapılacak. AA