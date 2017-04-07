17 Nisan'da okullar tatil

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 17 Nisan'da okulların tatil edildiğini söyledi.

Yılmaz konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "16 Nisan'da halk oylamasını yapıyoruz, sandık kurullarında birçok öğretmenimiz görev almakta. Sayımların sağlıklı olabilmesi için, yapılacak itirazların da yine sağlıklı şekilde neticelenebilmesi için, aynı zamanda okullarımızda düzenin sağlanması ve temizliğinin hakkıyla yerine getirilebilmesi için Başbakan'ımızın talimatıyla 17 Nisan'ı tatil etme kararı aldık." ifadelerini kullandı.