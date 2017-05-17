17 Mayıs 2017 gündeminde neler var?

EKONOMİ
1- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Tarım Bakanları Toplantısı'na katılacak, Bereket Sigorta ve Bereket Emeklilik şirketlerinin tanıtım etkinliğine iştirak edecek.
(İstanbul/10.00/16.30)
2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, TOBB'da 4. Grup Gümrük Bölge Müdürleri Toplantısı'na katılacak.
(Ankara/10.00)
3- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Çırağan Sarayı'ndaki Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü etkinliği ile gala yemeğine iştirak edecek.
(İstanbul/09.30/19.30)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis, Kıbrıs müzakereleri kapsamında ara bölgede bir araya gelecek.
(Lefkoşa)
2- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.
(Musul)
3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.
(Sana)
4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.
(Şam)
GÜNCEL
1- YÖK Başkanı Yekta Saraç, Kocaeli Sanayi Odası Olağan Meclis Toplantısı'na katılacak, son 3 yılda yükseköğretim alanında gerçekleştirdikleri projeler ve yaptıkları yenilikler hakkında bilgi verecek, “Üniversite-Sanayi İşbirliği” ve “Sanayi Doktorası” konularında açıklamalarda bulunacak.
(Kocaeli/11.00)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Devlet Resim Heykel Müzesi'ndeki "Evimdeyim; Bir Dönüş Hikayesi" sergisini ziyaret edecek.
(Ankara/11.00)
SPOR
1- 4. İslami Dayanışma Oyunları, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de devam ediyor.
(Bakü/10.00)
2- Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Medipol Başakşehir'i konuk edecek.
(İstanbul/20.45)
3- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off finali son maçında Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe, Caferağa Spor Salonu'nda karşılaşacak.
(İstanbul/18.30)
4- Türkiye Basketbol Ligi play-off final grubunda Bursaspor Durmazlar ile Nesine.com Eskişehir Basket karşı karşıya gelecek.