17 Ekim 2017 gündeminde neler var?

1-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan Polonya’ya hareket edecek.

2- Cumhurbaşkanı Erdoğan Polonya’da

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda resmi törenle karşılanacak, Erdoğan ve Duda, baş başa ve heyetler arası gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından anlaşmaların imza törenine katılacak ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

- Erdoğan, Westin Otel’de düzenlenecek Türkiye-Polonya İş Forumu’nda katılımcılara hitap edecek.

- Başbakanlık Binası’nda Polonya Başbakanı Beata Szydlo’nun, onuruna vereceği öğle yemeğine katılacak Erdoğan, daha sonra Parlamento Binası’nda Polonya Parlamentosu Alt Kanadı Sejm Başkanı Marek Kuchcinski’yi kabul edecek.

- Senato Binası’nda Polonya Parlamentosu Üst Kanadı Senato Başkanı Stanislaw Karczewski’yi kabul edecek Erdoğan, kabulün ardından Meçhul Asker Anıtı’na çelenk bırakacak.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda onuruna verilecek akşam yemeğine katılacak.

2- Başbakan Binali Yıldırım, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Suriyeli sığınmacılara yönelik Sosyal Uyum Yardımı programının birinci yılı dolayısıyla düzenlenecek basın toplantısına katılacak.

2- TBMM'den...

- Genel Kurulda, OHAL'in, 19 Ekim Perşembe günü saat 01.00'den geçerli olmak üzere 3 ay süreyle uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi ile Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı görüşülecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, bazı vergi kanunlarında değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tasarısının görüşmelerine devam edilecek.

- TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon, HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana'nın, "and içmeden aralıksız olarak Genel Kurulun 212 birleşimine katılmaması nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesine" ilişkin dosyayı görüşecek.

EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Hacettepe Üniversitesi akademik yıl açılış programına katılacak.

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayı uluslararası yatırım pozisyonunu açıklayacak.

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Irak'ın Kerkük kentinin, merkezi hükümete bağlı güçler tarafından alınması sonrası yaşanan gelişmeler takip ediliyor.

2- İdlib gerginliği azaltma bölgesine Türk Silahlı Kuvvetlerinin intikali kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

3- ABD ile Türkiye arasında vizelerin askıya alınmasının ardından iki ülke arasında yapılacak heyetler arası görüşme takip edilecek.

4- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki gayrimeşru referandumun ardından yaşanan gelişmeler izleniyor.

5- Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.

6- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

KÜLTÜR SANAT

1- ENKA Kültür Sanat 29. Yıl Müzik Buluşmaları kapsamında, 14 yaşındaki piyanist Emir İlgen, ENKA İbrahim Betil Oditoryumu'nda sahne alacak.

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4 grupta toplam 8 maç oynanacak.

- Beşiktaş, G Grubu üçüncü maçında deplasmanda Fransa temsilcisi Monaco ile karşılaşacak.

- Ligde ayrıca Maribor-Liverpool, Spartak Moskova-Sevilla, Feyenoord-Shakhtar Donetsk, Manchester City-Napoli, Leipzig-Porto, Real Madrid-Tottenham ve APOEL-Borussia Dortmund karşılaşmaları oynanacak.

2- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Pınar Karşıyaka-Juventus Utena ve Oostende-Beşiktaş Sompo Japan maçları yapılacak.

3- Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nda TOFAŞ, İspanya'nın Herbalife Gran Canaria takımını konuk edecek.

4- Futbolda Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu kuraları, İsviçre'nin Zürih kentinde çekilecek.

5- Vestel Venus Sultanlar Ligi 2017-2018 sezonu, Halkbank-VakıfBank maçıyla başlayacak.

6- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş Mogaz ile Serik Belediyespor, Süleyman Seba Spor Salonu'nda karşılaşacak.