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Buradasınız : » » 16 Temmuz 2017 gündeminde neler var?

16 Temmuz 2017 gündeminde neler var?

16 Temmuz 2017 gündem özeti şöyle;

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16 Temmuz 2017 gündeminde neler var?

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- 15 Temmuz'un birinci yılı

-"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla yurt genelinde anma programları ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

2- Musul kent merkezinin terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.

3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

5- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.

6- Terör örgütü PKK mensuplarınca Tunceli'de 16 Haziran'da kaçırıldıktan sonra katledilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ın cenazesi, memleketi Gümüşhane'nin Torul ilçesinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

7- Kırkpınar'da altın kemer sahibini buluyor.

- 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Sarayiçi Er Meydanı'nda başpehlivanlık müsabakalarıyla sona erecek.

8- Voleybolda 2017 FIVB Kadınlar Dünya Grand Prix 1. Etap A1 Grubu ikinci hafta maçları Çin'de sona erecek.

-Türkiye, üçüncü maçında İtalya ile karşılaşacak.

9- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon, İsviçreli Roger Federer ile Hırvat Marin Cilic arasındaki tek erkekler finaliyle sona erecek.

10- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 10. yarışı Büyük Britanya Grand Prix'si koşulacak. 

Etiketler: 16 Temmuz 2017 gündemi, gündem
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