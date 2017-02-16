16 Şubat 2017 gündeminde neler var?

YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Eyüp'teki Bahariye Mevlevihanesi'nde Girişimci İş Adamları Vakfı 5. Girişimcilik Ödülleri Ödül Töreni'ne iştirak edecek.
2- Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, NATO Savunma Bakanları Toplantısı üçüncü oturumuna, NATO Gürcistan Komisyonu Savunma Bakanları Toplantısı'na ve DEAŞ'a karşı Uluslararası Koalisyon toplantısına katılacak.
3- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, DSİ tesisleri toplu temel atma ile orman köylülerine kullandırılan gelir getirici tür ve ORKÖY kredi sertifikaları dağıtım törenlerine katılacak, ziyaret ve incelemelerde bulunacak.
4- TBMM Genel Kurulunda, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun tasarıları görüşülecek.
EKONOMİ
1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Otomotiv Sanayicileri Toplantısı'na iştirak edecek.
2- Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Haberleşme Genel Müdürlüğü ile Turkcell arasında Evrensel Hizmet Fonu kapsamında gerçekleştirilecek "Kırsal Yerleşim Yerlerindeki 2G Hizmetlerinin 4.5G'ye Yükseltilmesi Sözleşmesi İmza Töreni"ne katılacak.
3- TÜİK, 2015 yılına ait girişimlerde mesleki eğitim istatistikleri sonuçlarını açıklayacak.
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'da G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na iştirak edecek, ikili görüşmelerde bulunacak.
2- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis Kıbrıs'ta devam eden müzakereler kapsamında ara bölgede görüşecek.
3- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Mısır'da temaslarda bulunacak.
4-Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.
5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.
6- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, İstanbul Kongre Merkezi'nde Dünya Turizm Forumu açılışına ve Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde Filipinler Turizm Bakanı Wanda Corazon Tulfo Teo ile protokol imza törenine katılacak.
2- "Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması" kapsamında, "Medeniyet Anlayışımızın Sinemada Temsili" konulu panel düzenlenecek.
SPOR
1- UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçları oynanacak.
- Krasnodar-Fenerbahçe, Olympiakos-Osmanlıspor ve Hapoel Sheva-Beşiktaş maçları yapılacak.
2- Erzurum'da düzenlenen 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF 2017), devam ediyor.
3- Basketbol İntegral Forex Türkiye Kupası'nın ikinci gününde Beşiktaş Sompo Japan-Banvit ve Galatasaray Odeabank-Darüşşafaka Doğuş maçları oynanacak.
4- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Yakın Doğu Üniversitesi-Reyer ve Galatasaray-Virtus Eirene maçları yapılacak.
5- Voleybol Erkekler CEV Kupası 8'li final rövanşında Fenerbahçe, Bulgaristan'ın Levski Sofya takımını konuk edecek.