16 Şubat 2017 gündeminde neler var?

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Eyüp'teki Bahariye Mevlevihanesi'nde Girişimci İş Adamları Vakfı 5. Girişimcilik Ödülleri Ödül Töreni'ne iştirak edecek.

2- Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, NATO Savunma Bakanları Toplantısı üçüncü oturumuna, NATO Gürcistan Komisyonu Savunma Bakanları Toplantısı'na ve DEAŞ'a karşı Uluslararası Koalisyon toplantısına katılacak.

3- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, DSİ tesisleri toplu temel atma ile orman köylülerine kullandırılan gelir getirici tür ve ORKÖY kredi sertifikaları dağıtım törenlerine katılacak, ziyaret ve incelemelerde bulunacak.

4- TBMM Genel Kurulunda, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun tasarıları görüşülecek.

EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Otomotiv Sanayicileri Toplantısı'na iştirak edecek.

2- Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Haberleşme Genel Müdürlüğü ile Turkcell arasında Evrensel Hizmet Fonu kapsamında gerçekleştirilecek "Kırsal Yerleşim Yerlerindeki 2G Hizmetlerinin 4.5G'ye Yükseltilmesi Sözleşmesi İmza Töreni"ne katılacak.

3- TÜİK, 2015 yılına ait girişimlerde mesleki eğitim istatistikleri sonuçlarını açıklayacak.

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'da G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na iştirak edecek, ikili görüşmelerde bulunacak.

2- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis Kıbrıs'ta devam eden müzakereler kapsamında ara bölgede görüşecek.

3- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Mısır'da temaslarda bulunacak.

4-Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.

6- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, İstanbul Kongre Merkezi'nde Dünya Turizm Forumu açılışına ve Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde Filipinler Turizm Bakanı Wanda Corazon Tulfo Teo ile protokol imza törenine katılacak.

2- "Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması" kapsamında, "Medeniyet Anlayışımızın Sinemada Temsili" konulu panel düzenlenecek.

SPOR

1- UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçları oynanacak.

- Krasnodar-Fenerbahçe, Olympiakos-Osmanlıspor ve Hapoel Sheva-Beşiktaş maçları yapılacak.

2- Erzurum'da düzenlenen 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF 2017), devam ediyor.

3- Basketbol İntegral Forex Türkiye Kupası'nın ikinci gününde Beşiktaş Sompo Japan-Banvit ve Galatasaray Odeabank-Darüşşafaka Doğuş maçları oynanacak.

4- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Yakın Doğu Üniversitesi-Reyer ve Galatasaray-Virtus Eirene maçları yapılacak.

5- Voleybol Erkekler CEV Kupası 8'li final rövanşında Fenerbahçe, Bulgaristan'ın Levski Sofya takımını konuk edecek.