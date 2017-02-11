'16 Nisan'dan sonra ipin ucu milletin elinde olacak'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Esenyurt'ta Şok marketin açılışında yaptığı konuşmada, milletin tarihi geleceğine ait bir sürece girildiğini ve 16 Nisan'da anayasa değişikliğine ilişkin referandumun yapılmasının planlandığını söyledi.

Referandumda "hayır" diyenlere değil, hayırcılık yapanlara söyleyeceklerinin bulunduğunu dile getiren Müezzinoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çünkü elini vicdanına koyarak, hakkıyla analiz yaparak 'hayır' demek onların hakkıdır ve demokrasinin gereğidir ama dikkat ederseniz CHP'nin yaptığı hayırcılığın vicdanla, akılla, demokrasi ve milli iradeyle hiç alakası yok. Bu milletin bu hale gelmesinde CHP birinci derecede sorumludur. 2007 seçimlerinde 'Eşi başörtülü biri Cumhurbaşkanı olamaz.' diyerek seçimleri engelleyen bir anlayış, Anayasa Mahkemesiyle Cumhurbaşkanlığı seçimlerini engelledi. 'Millete bedel ödetecek hiçbir yapının içinde AK Parti olmaz.' dedik. Şayet burada bir cumhur varsa, cumhura yetkiyi vererek 'Cumhur da başkanını seçsin.' dedik. 10 Ağustos 2014'te cumhur, başkanını seçti. 'Cumhurun seçtiği başkanın yetkileri, sorumlulukları, hesap vermesi milletin sorumluluklarını üstlenmesi adına sistemi yeniden düzenlemek gerekir.' dedik. CHP buna hep karşı çıktı, 'O zaman sistemle ilgili kendi önerini getir.' dedik.

Sayın Başbakanımız 2016'nın Ağustos ayında dedi ki, 'Sayın Kılıçdaroğlu normalde başkanlık veya cumhurbaşkanlığı sistemine karşısınız, o zaman parlamenter sistemin dinamikleriyle ilgili önerinizi getirin, ikisini birden millete götürelim. Bu millet kaderiyle ilgili sistemin tercihini kendisi yapsın.' Ona da 'hayır' dedi. Parlamentoda görüşürken milletin kürsüsünü işgal ediyor. Diyor ki 'Milletin kürsüsünü sizden koruyoruz.' Biz milletin kürsüsünü millete götürüyoruz. Milletin iradesini millete götüreceğimiz yolculuğu bile engelleyen bir siyasi anlayış ancak milletten korkma anlayışıdır. Milletin değerlerinden, hedeflerinden, iradesinden korkmaktır ve vesayet odaklarına teslim olmaktır. O nedenle 'CHP milletten ve halktan korkuyor.' diyerek bu cümleyi bu dönemde söylüyorum ve söylemeye devam edeceğim."

Bakan Müezzinoğlu, milletle ilgili bir hadiseyi millete götürmekten daha iyi bir anlayış olamayacağını ifade ederek, "Referandumda, 16 Nisan'dan sonra Türkiye'de hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının son mührü vurulacak. Çünkü 16 Nisan'dan sonra ipin ucu milletin elinde olacak." değerlendirmesini yaptı.