İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Eyüp'teki yatırım ve hizmetlerinin açılışı, Otakçılar İSKİ Şubesi bahçesinde yapıldı. Açılışta konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Büyükçekmece'de helikopterin düşmesini hatırlatarak, hayatını kaybeden 7 kişiye Allah'tan rahmet diledi.

İstanbul'a bugüne kadar çok ciddi yatırımlar yaptıklarını belirten Topbaş, göreve geldikleri günden bugüne İstanbul'a 98 milyar lira yatırım yapıldığına dikkati çekti. Topbaş, bu yılki yatırım bütçesinin 16.5 milyar lira olduğunu aktardı.

Ulaşım hizmetleriyle ilgili de bilgi veren Topbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı yerel yönetim mantığı ve anlayışının devam ettiğini belirtti.

Topbaş, "Yeni başlattığımız Eminönü'nden itibaren, Haliç Sahili boyunca gidecek olan tramvay hizmet verecek. İhalesi ve yer teslimi yapıldı. 'Her yerde metro her yere metro' dedik. Siz 'evet' dediğiniz müddetçe, bunlar devam edecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak altyapıdan ulaşıma kadar her birimle ilgili master planlarımız bitti. Tabii bu planlar doğrultusunda nereye ne yapılması gerektiğini biliyoruz. Dünya İstanbul'u konuşuyor." diye konuştu.

Anayasa referandumu

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde yaşanan olayları anlatan Topbaş, o dönemde Türk milletinin yüreklerini birleştirdiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"16 Nisan'da yüreklerimizi tekrar birleştirmemiz gerekiyor. Yepyeni bir dönem başlıyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin halk tarafından kabulünü arz etmekteyiz. Bu ülkede yeni bir sistem ortaya koyarsak, yeni bir yol haritası belirlersek, daha iyi iş yapabilecek yasal düzenlemeler yaparsak, engel tanımadan muasır medeniyetleri gerilerde bırakan hale geliriz. Çok farklı bir Türkiye'yi ortaya çıkartırız. " AA