'16 Nisan'da bütün kardeşlerimiz ülkelerine sahip çıkacak'

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel ile, Tekirdağ Bayburtlular Kültür ve Yardımlaşma Derneğini ziyaretinde, Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğini söyledi.

15 Temmuz'da FETÖ'nün hain darbe girişiminde milletin hükümete sahip çıktığını ifade eden Ağbal, "O darbe girişimini yapan alçaklara, hainlere öyle bir ders verdi ki gerçekten içeride de dışarıda da dost düşman bunu gördü. Bir daha da kimse böyle bir şeye asla cesaret edemez. Onun için millet olarak birliğimize, beraberliğimize kardeşliğimize önem vereceğiz. Bunu güçlendireceğiz. İçeride de, dışarıda da bir ve beraber olacağız" diye konuştu.

Hollanda hükümetinin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının iniş iznini iptal etmesine tepki gösteren Ağbal, şu ifadeleri kullandı:

"Hollanda, Dışişleri Bakanımızın uçağına iniş izni vermemiş. Almanya'da da bakanlarımızın kapalı mekanlarda miting yapılmasına izin verilmemiş. Siz ne yaparsanız yapın, isterseniz uçağı indirmeyin, isterseniz toplantıları iptal edin. Ne yaparsanız yapın 16 Nisan'da, Avrupa'da yaşayan bütün kardeşlerimiz sandıklara gümbür gümbür gidecekler, ülkelerine milletine sahip çıkacaklar ve inşallah Avrupa'ya 16 Nisan'da hep beraber dünya neymiş, Türkiye neymiş evelallah göstereceğiz."

Avrupa için, "Yıllardır bize demokrasi havarisi edebiyatı yapıyorlar. Yıllardır bize insan hakları edebiyatı yapıyorlar. Buralara gelip ahkam kesiyorlar. Türkiye'yi hizaya sokmaya çalışıyorlar. Bize çoğulculuktan bahsediyorlar. İfade özgürlüğünden bahsediyorlar. Hepiniz yalan söylüyorsunuz" diyen Ağbal, şöyle devam etti:

"Türkiye'de 16 Nisan'da bir sandık kurulacak. Bakanlarımız gidiyor, o ülkelerde vatandaşlarımıza bu anayasa değişikliğinin ne olduğunu anlatmak istiyor. Değişikliği onlarla paylaşmak istiyor. Neden korkuyorsunuz? Korktuğunuz nedir? Kime çalışıyorsunuz? Hangi ülkeye çalışıyorsunuz? Hangi şer güçlerin, hangi terör örgütlerinin orada hizmetine çalışıyorsunuz? Gerçekten anlamak mümkün değil diyemeyeceğim, bu 16 Nisan referandum süreci iyice ortaya çıkarttı ki, gerçekten Türkiye'nin kendisinden başka dostu yok. Hele Avrupa'da hiç yok."

"Kimse Türkiye'nin sesini kesemez"

Vatandaşlara, halk oylamasında mutlaka sandıklara gitmeleri çağrısında bulunan Ağbal, şöyle konuştu:

"Kimse Türkiye'nin sesini kesemez. Kimse Türkiye'deki bu değişimi engelleyemez. Yani neden korkuyorsunuz? Neyin anlatılmasından korkuyorsunuz? Demek ki size bir yerlerden birileri talimat veriyor. Ya da siz bir oyunun içerisindesiniz, artık o oyunu gizleme gereği bile göstermiyorsunuz. Açık açık Türkiye'ye, Türkiye'deki bu değişime meydan okuyorsunuz ama buna müsaade etmeyeceğiz. 15 Temmuz gecesi milletine, demokrasisine sahip çıkan vatandaşımız, 16 Nisan günü geldi mi bir defa daha Avrupa'ya bu tokadı vuracak."