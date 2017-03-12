'16 Nisan'da bunların hepsi hizaya girecek'

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Sancaktepe AK Parti İlçe Binası ve Seçim Koordinasyon Merkezi açılışındaki konuşmasında, 16 Nisan'ın referandumunun, Türkiye'nin "yeni ve güçlü bir Türkiye" olabilmesi, "mevcut sistemin taşıdığı hastalıklar"dan kurtulması, Türkiye'nin önünde engel olarak duran hususların elenmesi ve daha güçlü bir yönetim modelinin kurulabilmesi için bir fırsat olduğunu söyledi.

"Güçlü Türkiye" istediklerini belirten Kurtulmuş, "Güçlü Türkiye'yi, önce bu memleketin halkı, bu aziz millet, huzur ve güven içerisinde yaşasın diye istiyoruz. Güçlü Türkiye'yi bu aziz millet, müreffeh bir şekilde yaşasın diye istiyoruz. Güçlü Türkiye'yi, Ortadoğu'da ve yakın coğrafyamızda oynanan oyunları bu millet bozsun diye istiyoruz. Güçlü Türkiye'yi, ta Myanmar'dan Kosova'ya, Saraybosna'dan Cibuti'ye kadar geniş coğrafyada atalarımızın izini sürelim ve o bölgelerin mazlumlarına el uzatalım diye istiyoruz. Biz ne kadar çok güçlü Türkiye'yi mazlum milletlerin geleceği için istiyorsak, bu ülkenin insanlarının yeniden ayağa kalkması için istiyorsak, birileri de güçlü ve büyük Türkiye'yi istemiyor." diye konuştu.

"Hepsi yaptıklarından pişman olacak"

Kurtulmuş, dün akşam sabaha kadar uyumadıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Hollanda'da yaşanan o rezalet, o kepazelik, sadece bir bakan hanımefendinin önünü kesmek, sesini kesmek, vatandaşlarımızla buluşmasını önlemek için yapılmış bir şey değildir. Avusturya'da, Almanya'da, şimdi Hollanda'da, belki yarın başka bir Avrupa ülkesinde Türkiye'nin bakanlarının, milletvekillerinin kampanyada konuşmasından niye rahatsızlık duyarlar? Hiçbir arkadaşımız oraya gidip de 'Falan Hollanda partisine oy verin' demeyecek, 'Türkiye'de referandum var, evet verin ey Türk vatandaşları' diyecek. Hak mı bu? Hak. Orada seçim yaptırıyor musun, yaptırıyorsun. O zaman 'evet' diyen de gelecek 'hayır' diyen de gelecek. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanlarına, vatandaşla buluşma izni vermeyenler, PKK'nın, FETÖ'nün ve diğer eşkıya çetelerinin 'hayır' kampanyası yapmasına müsaade ediyor. Şimdi bu yolların hepsini dolduruyoruz. 16 Nisan'da sandıklardan öyle bir 'yuh' çekeceğiz ki Allah'ın izniyle bütün bunların hepsi hizaya girecek, hepsi yaptıklarından pişman olacak."

"Bunların düğmesine kim bastı?"

Yaşananları "Sanki robotların arkadan düğmelerine basılmış gibi" şeklinde tanımlayan Kurtulmuş, "Hollanda'da birisi kalkıyor, neredeyse bütün Türkleri, bütün göçmenleri göndermeye çalışıyor." dedi.

Kurtulmuş, Avusturya Dışişleri Bakanı ile 2 yıl önce görüştüğünü ve kendisine Türkiye'de çok tanındığını söylediğini aktararak, alanda bulunanlara şöyle seslendi:

"Çok hoşuna gitti, bayağı güzel, verimli bir görüşme yaptık. Şimdi hayret ediyorum aynı adam 'Tayyip Erdoğan Avusturya'ya gelmesin' diyor. Bunların düğmesine kim bastı? Oyun çok açıktır. Ortadoğu'da, bu coğrafyada oynanan oyunları bozabilecek tek ülke Türkiye'dir. Türkiye'nin güçlü olmasını, daha iyi yönetilmesini, dünyadaki yanlış gidişata 'dur' diyebilecek bir güce ulaşmasını istemiyorlar. Allah'ın izniyle bu millet de güçlü bir Türkiye istiyor. Kendisi için istiyor, mazlum milletler için istiyor, İslam ümmeti için istiyor ve dünyada zulümlerin sona ermesi için istiyor. Onun için 16 Nisan'da 'evet, evet, evet' diyeceğiz. Sancaktepe'de yüzde 65'in üstüne çıkacağız inşallah. Kapı kapı dolaşacağız ve inşallah yeni Türkiye'nin kurulması için bu tarihi virajı, bu tarihi dönüm noktasını geçeceğiz." AA