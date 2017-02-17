Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Müftülük Meydanı'ndaki toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin, "Bunların itirazı sisteme değil, millete. Bunlar Tayyip Erdoğan'a karşı değil millete karşı. Ya ben kimim? Ben bir faniyim. Benim 16 Nisan'a çıkacağıma elimde bir belge var mı? Yok. Biz faniyiz ama sistem bu noktada kalıcı. Dolayısıyla biz fani olanı değil baki olanı konuşuyoruz. Bu sistemi şahsım için isteyecek, bunca mücadeleyi nefsim için verecek kadar halim yok, karaktersiz değilim." dedi.

Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı sistemi, şahsımın projesidir. Belediye başkanlığımdan bu yana savunduğum, ısrar ettiğim bir reformdur. Diğer hizmetler gibi ülkemize ve milletimize faydalı olacağına, yarar getireceğine inandığım için bu sistemin mücadelesini verdim, veriyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bundan sonra milletimiz Türkiye'nin yönetimini sadece ülkesi için, kendisinin ve evlatlarının geleceği için projesi, programı, hazırlığı olana, hizmet için aşkı, sevdası, niyeti olana teslim edecektir. Meclisteki zayıf dengelere, vesayet güçlerine dayanarak ülkenin ve milletin başına musallat olanlar bu sistemde kendilerine yer bulamayacaklar." ifadesini kullandı.

'16 Nisan, Türkiye'de bir reformun gerçekleştiği akşam olacaktır'

"Yürütme ile yasama arasındaki sınırları iyice netleştirerek herkesin kendi işine odaklanmasına imkan sağlıyoruz." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Yani cumhurbaşkanı ülkeyi yönetecek, Meclis kanunları çıkartacak, yargı hukukun işlemesini sağlayacak. Bu sistemde hiçbir güç diğerinin üzerinde tasallut oluşturamayacağı için eski Türkiye'de sık sık şahit olduğumuz kavgaları, çekişmeleri, yetki aşımlarını inşallah artık yaşamayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu kalan süre içerisinde, 16 Nisan'a kadar sizler de inanıyorum ki kapı kapı dolaşacaksınız. MHP'li kardeşlerimizle inanıyorum ki dayanışma içerisinde, Parlamentoda güvenoyu almasını sağlayan tüm arkadaşlar olarak el ele çalışacağınıza inanıyorum. 16 Nisan, Türkiye'de bir reformun gerçekleştiği akşam olacaktır." dedi.