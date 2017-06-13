'16 Nisan referandumu 5 yılda alacağımız yolu 2 yılda alabilmemizin yolunu açtı'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Belki bunu tam olarak hissedebiliyor değiliz ama 16 Nisan referandumu bundan sonra bizim 5 yılda alacağımız yolu 2 yılda alabilmemizin yolunu açmıştır. Türkiye hem hızlı hem etkin hem de demokrasisini yükselterek karar verebilmesi konusundaki adımı bu seçimle attı." dedi.

Bazı programlara katılmak üzere Aksaray'a giden Soylu'yu, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda Aksaray Valisi Aykut Pekmez, AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, AK Parti Aksaray Milletvekilleri Cengiz Aydoğdu ve Mustafa Serdengeçti, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ile İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ karşıladı.

Soylu, daha sonra Aksaray Valisi Pekmez'i makamında ziyaret etti.

Ardından AK Parti Aksaray İl Başkanı Abdulkadir Karatay'ı ziyaret eden Soylu, burada gazetecilerin Kadıköy'de bir eve düzenlenen operasyonda, kendisine yönelik silahlı ve bombalı saldırı hazırlığında olduğu belirtilen terör örgütü DHKP/C üyesi İ.Ö.'nün ölü ele geçirilmesine yönelik sorusu üzerine Soylu, "Bizim işimiz bu. Hangi görevi yapıyorsanız o görevle ilgili çeşitli değerlendirmeler olur. Hepsi o işin içerisinde, o kadar." diye konuştu.

"Aldığınız sonuçla ülkemizin göğsünü kabarttınız"

Aksaray'da bulunmaktan büyük onur duyduğunu belirten Soylu, şöyle devam etti:

"15 Temmuz'dan sonra demokrasiye, millete, ülkeye, vatani değerlerimize, Türkiye'nin kazanımlarına göstermiş olduğunuz katkıdan dolayı, 16 Nisan referandumu için de ayrıca teşekkür ediyorum. Aldığınız sonuçla ülkemizin göğsünü kabarttınız. Özellikle Aksaray halkına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Belki bunu tam olarak hissedebiliyor değiliz ama 16 Nisan referandumu bundan sonra bizim 5 yılda alacağımız yolu 2 yılda alabilmemizin yolunu açmıştır. Türkiye hem hızlı hem etkin hem de demokrasisini yükselterek karar verebilmesi konusundaki adımı bu seçimle attı."

Süleyman Soylu, 2019'dan sonra bunun farkının daha fazla hissedileceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Borsanın, özellikle ekonomik ölçütlerin 16 Nisan'dan sonra büyük bir moralle yükseldiğini görüyoruz. Vatandaşımızın, halkımızın geleceğe umutla bakabiliyor olması, siyasi ve ekonomik istikrarın getireceği büyük kazanımları öne çıkarmıştır. Bundan sonra hem siyasetin kendi adına ölçülü bir tarihi olacaktır hem de bu konuda Türkiye'nin geleceğe ait hedefleri ve istikameti daha büyük bir heyecanla ve ivmeyle yarına yürüyecektir. Allah hepimizin yardımcısı olsun."

Bakan Soylu, belediye tarafından Fatih Mahallesi'ndeki pazar yerinde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Soylu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin zengin bir memleket olduğunu söyledi.

Türk milletinin asil bir millet olduğunu belirten Soylu, "Bu coğrafyaya göz dikilmesinin ve bizi istikametimizden saptırmak istemelerinin sebebi budur. Memleketimizin her yönden zenginliğini görüyorlar. İnsanlarımızın güzelliğini görüyorlar. Bizi birbirimize düşürmek istiyorlar. Bizi borçlandırmak istiyorlar. Ayaklarımızın üstünde güçlü olmamızı, yarınlara güçlü adımlar atmamızı engellemek istiyorlar." diye konuştu.

Ülkede yaşayan insanları birbirine düşürmek için her türlü oyunun sahnelendiğini dile getiren Soylu, şöyle devam etti:

"Bunun için bazen bir annenin iki çocuğuna 'sağcı' ve 'solcu' diyerek birbirine düşürüyorlar. Kah Alevi ve Sünni diyerek düşürüyorlar, kah terör örgütleriyle beraber bu güzel ülkemin yarınlara güçlü adımlar atmasını engellemeye çalışıyorlar. Bugün bu sofrada bulunan insanlar, bize bu oyunları kurmaya çalışanlara aslında en güzel şekilde cevabı veriyorlar. Ellerini semaya açıp diyorlar ki 'biz ülkemizi kimseye böldürmeyiz, biz zengin bir ülke istiyoruz, güçlü bir ülke ve kudretli bir ülke istiyoruz' diyorlar. Herşey sözle olmaz. Herşey hal diliyle olur."

"Biz Batı ülkelerine benzemeyiz"

Soylu, Türkiye'nin bir taraftan terörle mücadele ederken bir taraftan da büyüme ve yükselmeyi en önemli hedef olarak belirlediğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye'nin açıklanan büyüme oranı yüzde 5'tir. Bu şu demektir. İstikametimiz doğrudur. Milletimizin morali yerindedir. Güvenlik kuvvetlerimiz bugün Güneydoğu'da dağ, taş, tepe bırakmadan bu ülkeye ihanet sergilemeye çalışanlara gereğini yerine getirmektedir. Onların morali de güvenleri de yerindedir. Onlar için dua etmenizi istiyoruz. Çünkü korkusuz bir şekilde büyük bir mücadeleyi ortaya koyuyorlar. İster DEAŞ olsun, ister FETÖ olsun, ister PKK olsun, ister DHKP-C olsun, ister bu ülkenin büyümesini engellemek isteyenler olsun bilmelidirler ki bu millet bir karar vermiştir. İnancıyla, imanıyla, milliyetiyle, iradesiyle karar vermiştir. Biz dünyanın ilk 10 büyük devletinden biri olacağız. Biz Batı ülkelerine benzemeyiz. Bugüne kadar komşularımızı para için, pul için, günlük menfaatler için bırakan milletlere benzemeyiz. Mazlumlara sadece menfaatimiz için sırtımızı dönmeyiz. Biz bunu bugün yapmıyoruz. Yüz yıllardan beri bu topraklara kim sığınmışsa onları kucaklayan asil bir milletimiz var, aziz bir milletimiz var. Etrafımızdaki coğrafyayı çerçevelemeye çalışanlara buradan, şu üretim, sanayi merkezinden, medeniyet merkezinden ve insanlık merkezinden sesleniyoruz. Bizi kendinize benzetemeyeceksiniz."

Programa, Aksaray Valisi Aykut Pekmez, AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, AK Parti Aksaray Milletvekili Mustafa Serdengeçti, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ ve vatandaşlar katıldı.

Soylu, iftar programının ardından Ulu Cami'ye geçerek, teravih namazı kıldı.