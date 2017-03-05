'16 Nisan kucaklaşma ve uzlaşma dönemidir'

Bakan Çelik, kentte bir otelde gerçekleştirilen AK Parti Şanlıurfa Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, partisinin iktidarı döneminde Türkiye'nin önemli başarılara imza attığını ifade etti.

Yönetimle ilgili tartışmalar nedeniyle Türkiye'de çok sayıda kriz yaşandığını belirten Çelik, geçmişin geride bırakılması için 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasının önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.

Vatandaşları sandığa davet eden Çelik, "Geçmişe nokta koymak zorundayız. Bunun için tarih 16 Nisan'dır. 16 Nisan'da görevimizi yaparsak tüm bu sistemden kaynaklanan arızaların sona erdiği bir süreci başlatmış olacağız. 16 Nisan son derece önemli, bu sistem yürümüyor, eski eskide kaldı şimdi kucaklaşma ve uzlaşma dönemidir." diye konuştu.

"Biz büyük bir aileyiz"

Çelik, darbe süreçlerine giden yolların özellikle medya yoluyla açıldığını ve darbe sonrasındaki dönemlerde darbelerin halkın iyiliği için yapılmış gibi gösterilmeye çalışıldığına işaret etti.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine de değinen Çelik, şunları kaydetti:

"Postallı adaletten, dipçikli hukuktan, süngülü demokrasiden ve milli iradeyi yok sayan medyadan hiç kimseye fayda gelmez. 15 Temmuz'da yaşananlara karşı halkımızın gösterdiği birliktelik dünyaya örnek olmuştur. Halkımız şunu bize bir daha gösterdi ki siyasi düşüncesi farklı olsa da biz büyük bir aileyiz. Eğer biz birbirimizi çok daha iyi anlar hale gelir, birbirimize sahip çıkarsak bizi al aşağı edecek hiçbir güç olamaz."

Şanlıurfa'da partisinin genel seçimlerde aldığı oyun daha fazlasını referandumda alacaklarına inandığını ifade eden Çelik, mahalle mahalle köy köy dolaşarak halka yeni sistemi anlatacaklarını dile getirdi.