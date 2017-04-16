'16 Nisan, herkesin, tüm Türkiye'nin zaferidir'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halk oylaması sonuçlarına ilişkin Tarabya'daki Huber Köşkü'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün yapılan anayasa değişikliği halkoylaması sonuçlarının, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

"İradesine sahip çıkan milletimize şükranlarımı sunuyorum"

Resmi olmayan sonuçlara göre, yaklaşık 25 milyon 'evet' oyuyla ve 1 milyon 300 bin farkla anayasa değişikliğinin kabul edildiğini belirten Erdoğan,"Milletimiz bir kez daha gerçekten çok çok müstesna farklı bir olgunluk içerisinde sandık başına gitmiş, hür iradesiyle TBMM tarafından kabul edilen anayasa değişikliği konusundaki görüşünü ifade etmiştir. Öncelikle oyunun rengi ne olursa olsun sandık başına giderek iradesine sahip çıkan milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bugün 200 yıllık kadim bir tartışma konusunda tarihi bir karar verdiğini vurgulayarak, "Bu karar sıradan bir olay değildir. Çok ciddi bir yönetim sistemi üzerindeki değişim, dönüşüm kararının verildiği gündür bugün." ifadelerini kullandı.

"Türkiye, her türlü sorunu, sıkıntıyı, krizi aşabilecek güçte ve kabiliyettedir"

16 Nisan halkoylamasının, Türk milletinin geleceğine sahip çıktığının önemli bir göstergesi olduğunun altını çizen Erdoğan, şunları söyledi:

"Türkiye, demokrasisine, milletin tercihlerine, sandığına sahip çıktığı sürece Allah'ın izniyle önümüze çıkan her türlü sorunu, sıkıntıyı, krizi aşabilecek güçte ve kabiliyettedir. Bunun son örneğini 15 Temmuz darbe girişiminde açık, net olarak gördük."

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerek halkoylaması sürecinde gerekse sandık başında tercihini 'evet' yönünde ortaya koyan herkese, şahsıma gösterdikleri güven ve teveccüh için ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Bu iradenin 'evet' yönünde çıkmış olması, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin milletimiz tarafından kabul gördüğünü ifade etmesi bakımından bizim için ayrıca değerlidir. 16 Nisan, 'evet' veya 'hayır' diyen herkesin, 80 milyon nüfusu, 81 vilayeti, 780 bin kilometrekare toprağıyla tüm Türkiye'nin zaferidir. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız da bu zaferin önemli bir parçasıdır."

"Türkiye tarihinde ilk defa böylesine önemli bir değişime karar vermiştir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu anayasa değişikliğinin herhangi bir değişikliği olmadığını anımsatarak, "Bu farklıdır ve bu çok çok anlamlıdır. Türkiye tarihinde ilk defa TBMM'nin ve milletimizin iradesiyle böylesine önemli bir değişime milletimiz karar vermiştir. Geçmişte anayasalarımızın ve onunla biçimlenen yönetim sistemimizin belirlenmesi ya Kurtuluş Savaşımız ve sonrası gibi olağanüstü şartlarda veya darbe dönemlerinde olmuştur. Cumhuriyet tarihimizde ilk defa tamamen sivil siyaset eliyle yönetim sistemimizi değiştiriyoruz. Bu bakımdan çok çok önemli." dedi.

"Bu sonuçlar, yeni bir dönemin müjdecisi olacaktır"

Verilen her oyun önemli olduğunu ancak Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki oyların ayrıca önemi olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları aktardı:

"Partilerin halkoylamasındaki pozisyonlarını dikkate aldığımızda, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki tüm illerde 10 ila 20 puanlık artışlar olduğunu görüyoruz. İnşallah bu sonuçlar, ülkemizin önünde yeni bir dönemin başladığının da müjdecisi olacaktır."

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte yürütme, yasama ve yargı erkleri arasındaki ilişkilerin birbirlerinden tamamen ayrıldığını belirten Erdoğan, "Bu üç organ, kendi alanlarında yapacakları çalışmalarla aynı ortak hedefe, yani tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet amacı doğrultusunda hizmet verecektir." ifadelerini kullandı.

"Herkesten milletimizin kararına saygı duymalarını istiyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yarından itibaren ülkemizi gereksiz tartışmalarla yormak yerine herkesin bu hedefe odaklanmasında fayda görüyoruz. Aynı şekilde diğer ülkelerin ve kurumların milletimizin kararına saygı duymalarını istiyoruz. Özellikle müttefik olarak kabul ettiğimiz devletlerin ülkemizle ilişkilerini, terörle mücadelemiz başta olmak üzere hassasiyetlerimize uygun şekilde geliştirme yönünde çaba göstermelerini bekliyoruz."

"Önümüzde yepyeni bir dönem vardır"

Halkoylamasının bittiğinin ve o süreçte yaşanan tartışmaların geride kaldığını söyleyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzde yepyeni bir dönem vardır. Bilindiği gibi anayasa değişikliğinin tüm maddeleri hemen yürürlüğe girmiyor. Özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle ilgili değişiklikler, 3 Kasım 2019 tarihinde yapılması öngörülen seçimlerle birlikte yürürlüğe girecektir. Önümüzde bu tarihe kadar yapılması gereken pek çok iş var. Çünkü 3 Kasım 2019 tarihinde bu ülkenin yönetimine talip olacak herkesin, milletimizin karşısına çok güçlü bir hazırlıkla çıkması gerekiyor. Artık sadece sloganlarla, sadece belirli değerlerin istismarıyla bu ülkede cumhurbaşkanı seçilip yönetimi üstlenmek mümkün değildir. Milletimizin gönlünü kazanmanın, özellikle bu tür bir tavrın yanında geleceği için de söyleyecek sözünüz, hayata geçirecek projeniz veya projeleriniz, projelendirilmiş yatırımlarınız olmak zorundadır. Başka türlü cumhurbaşkanlığı seçimlerinde neticeye ulaşmak mümkün değildir."

"Gerçekten bir olduk, iri olduk, diri olduk, kardeş olduk, hep birlikte Türkiye olduk"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın açıklamasının ardından Huber Köşkü önünde bekleyen vatandaşlara hitap etti.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Gerçekten bir olduk, iri olduk, diri olduk, kardeş olduk, hep birlikte Türkiye olduk. Adeta 7 düvel saldırdı. Vatanımıza nasıl saldırdılar gördünüz ama tüm bunlara karşı milletim dik durdu. Bölünmedi, parçalanmadı, yurt içi ve dışı, işte sandıkları siz patlattınız." dedi.

"Atı alan Üsküdar'ı geçti, haberiniz yok"

Bazı televizyonlarda, neticeyi küçümsemeye gayret edenlerin olduğunu belirten Erdoğan, "Aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış ya. Boşuna uğraşmayın, atı alan Üsküdar'ı geçti, haberiniz yok." ifadelerini kullandı.

"Artık Türkiye'de Allah'ın izniyle patinaj olmayacak"

"Sizlerle birlikte yapacağımız çok iş var" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu yola çıkışımızın ilk anı değil. Biz şu anda zaten yoldayız. Şimdi vites değiştirerek daha hızlı bir şekilde gideceğiz. Bunlar hep bize patinaj yaptırdılar. Artık Türkiye'de Allah'ın izniyle patinaj olmayacak. Her alanda Türkiye çok daha önemli adımları, çok daha büyük adımları atmak üzere muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkacak, hiç endişeniz olmasın."

"Bu millete hizmetkar olmaktan daha büyük bir mutluluk olabilir mi?"

Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu millete hizmetkar olmaktan daha büyük bir mutluluk olabilir mi? Biz hep söyledik ya, efendi olmaya değil, bu millete hizmetkar olmaya geldik. Kardeşlerim, bugüne kadar projesi olmayanlar bizim karşımızda konuştu ama biz projelerimizle konuştuk, uygulamalarımızla konuştuk. Bundan sonra da projelerimizle yol almaya devam edeceğiz."