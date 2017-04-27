16 Nisan halkoylamasının kesin sonuçları açıklandı

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven 16 Nisan halkoylamasının kesin sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara göre evet yüzde 51,41 hayır yüzde 48,59 oy aldı. Buna göre, 25 milyon 157 bin 463 seçmen "evet", 23 milyon 779 bin 141 seçmen "hayır" oyu kullandı.