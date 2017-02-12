'16 Nisan aynı zamanda 15 Temmuz'un cevabı olacaktır'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahreyn'e yapacağı ziyaret öncesi Atatürk Havalimanı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Son birkaç ayda Suriye konusunda dönüm noktası denilebilecek hadiseler olduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Siyasi çözüm sürecinin ilerletilmesi, Suriye'de akan kanın bir an önce son bulması için de yoğun çaba içerisindeyiz. Suriyeli şehitlerin hatırasına halel getirmeden adalet, meşruiyet ve hakkaniyet çerçevesinde bölgedeki tüm taraflarla yoğun temaslar sürdürüyoruz. İnşallah ülkemizin dostlarıyla istişare içinde sürdürdürdüğü bu gayretlerin yakında hayırlı sonuçlar vereceğine inanıyorum."

"Hedef 4-5 bin güvenli bölge"

Suriye'de öncelikli hedefin güvenli bölge olduğunu hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hedef burada (Suriye), 4-5 bin kilometrekarelik bir terörden arındırılmış güvenli bölgedir. Bu güvenli bölgenin halliyle birlikte de hem Suriye'den göçü, ilticayı önlemek onlara orada yerleşim alanlarını temin etmek hem de bizim kamplarımızdaki insanları kendi topraklarına döndürmek. Tabii bunu yapabilmek için de onlara bizim oralarda adeta yeni şehirler kurmak gibi bir gayretimiz var. Ben bu düşüncelerimizi Sayın Trump ile de paylaştım, koalisyon güçleriyle başta Almanya olmak üzere onlarla da paylaştım."

"DEAŞ El-Bab'ı terk etme süreci içerisine girdi"

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El-Bab'ın kuşatılmış olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şu anda El-Bab, gerek bizim tarafımızdan, gerekse Özgür Suriye Ordusu tarafından dört bir yandan kuşatılmış vaziyette ve güçlerimiz Özgür Suriye Ordusu ile birlikte de merkeze inmiş vaziyette. En önemli nokta olan hastane kısmı. Zaten birkaç gün önce tamamen alınmıştı ki orası hakim bir noktaydı. Bu hakim noktayı bizler ele geçirdikten sonra süreç çok daha hızla lehte gelişmeye başladı. Şu anda da merkeze girilmiş vaziyette. Merkeze de girilmesi hasebiyle artık DEAŞ güçleri tamamıyla El-Bab'ı terk etme süreci içerisine girdi. Öyle zannediyorum ki artık bundan sonrası an meselesidir. Planlama, planlanan uygulama da şu anda yürütülmektedir."

"15 Temmuz'a önemli bir çıkış olacaktır"

Erdoğan, referandum öncesi halkın cumhurbaşkanlığı sistemi konusunda bilgilendirilmesinin önemli olduğunu, bunun için alanlara çıkacaklarını söyledi.

Referandumun, FETÖ'nün darbe girişimine yanıt olarak değerlendiren Erdoğan, "16 Nisan aynı zamanda 15 Temmuz'un bir cevabı olacaktır. 15 Temmuz'a önemli bir çıkış olacaktır. Ve 'hayır' diyenlerin konumu aslında 15 Temmuz'un bir yerde de yanında yer almaktır. Bunu kimse sağa sola çekmesin." dedi. AA