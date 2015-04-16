Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 Nisan'da yapılacak kritik halkoylaması öncesi TRT kanalları ve radyolarında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi

-Mevcut sistem ülkede istikrarı tehdit ediyor.

-Kandil'deki teröristler, FETÖ'cüler hayır diyor.

-16 Nisan, 15 Temmuz ile hesaplaşma günü olacak

-Biz kendimize değil, ülkemizin geleceği için bir sistem inşa ediyoruz.

-Hükümetlerin sık değişmesi istikrarsızlığın en önemli nedeni oldu.

-Yeni sistemle terörle mücadelede çok daha seri sonuçlar alacağız.

-İstihdamdaki sıkıntı süratle aşılacak, işsizlik tek haneli rakamlara düşecek.

-Parlamentonun yasama yetkisi ve denetim gücü artıyor.

-Cumhurbaşkanı, halk kendisini seçerse ikinci kez seçilebilir.

-Artan nüfus nedeni ile 600 milletvekili temsilde adaleti sağlayacak.

-Mevcut bürokratik oligarşi ile ileriye gidemeyiz.

Ekonomik gelişmeler

-14 sene boyunca ekonomide batı ülkeleri ile ciddi bir yarışın içine girdik. Yaptığımız yatırımlarla dünyanın hayranlığını kazandık.

-İki şehir hastanemiz açıldı, açılışlar devam edecek.

-Devletin borçlanma faizini yüzde 63'ten 4.6'ya kadar düşürdük.

Almanya'nın iptal kararları

-Son birkaç ay içerisinde görülmemiş operasyonlar zinciri yapılıyor.

-Yurtdışındaki vatandaşlarımız da demokratik haklarını kullanmak istiyor.

-Ben de yurtdışındaki vatandaşlarımızla bir araya gelmeyi arzu ediyorum.

Rusya ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ziyareti ile ilgili "Cuma günü yapılacak ziyarette ikili ilişkileri, bölgedeki sorunları görüşeceğiz. Birinci sırada Suriye'deki gelişmeler olmak üzere birçok konuyu masaya yatıracağız." diye konuştu.