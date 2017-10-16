16 Ekim 2017 gündeminde neler var?

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda, boş olan RTÜK üyelikleri için seçim yapılacak ve CHP'nin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan hakkında verdiği gensoru önergesinin ön görüşmeleri gerçekleştirilecek.

2- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bazı vergi kanunlarında değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısının görüşmeleri devam edecek.

EKONOMİ

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Genç İstihdamın Arttırılması İçin Ankara Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi" teknik destek projesinin ATO Congresium'daki kapanış konferansına iştirak edecek.

2- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Dünya Gıda Günü münasebetiyle düzenlenen programa katılacak.

3- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Bulgaristan Maliye Bakanı Vladislav Goronav ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile görüşecek, Bakan Goronav ile çalışma yemeğine katılacak, Bulgaristan Enerji Bakanı Temenujka Petkova ile görüşme gerçekleştirecek.

4- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, TechAnkara Proje Pazarı açılışına iştirak edecek.

5- Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ocak-Eylül 2017 Dönemi Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Sonuçları, 2017 Yılsonu Bütçe Gerçekleşme Tahmini ve 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı hakkında basın toplantısı düzenleyecek.

6- Türkiye İstatistik Kurumu, Eylül 2017'ye ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi'ni ve Temmuz 2017'ye ilişkin İşgücü İstatistiklerini açıklayacak.

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Türk Silahlı Kuvvetlerinin, İdlib gerginliği azaltma bölgesine intikali kapsamındaki gelişmeler takip ediliyor.

2- ABD ile Türkiye arasında vizelerin askıya alınmasının yansımaları izleniyor.

3- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki gayrimeşru referandumun ardından yaşanan gelişmeler takip ediliyor.

4- Irak'ın Kerkük kenti etrafında yaşanan gelişmeler izleniyor.

5- Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.

6- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

KÜLTÜR SANAT

1- "Ruhi Su Şiir Ödülü"nü bu yıl kazanan şair ve kitabı, Cevat Çapan ve Doğan Hızlan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek basın toplantısında açıklanacak.

2- Kültür-sanat, akademi ve sivil toplum dünyasından pek çok ismin katılımı ile hazırlanan "Küresel Kültür Endüstrisi Soruşturması"na ilişkin basın toplantısı düzenlenecek

3- Türkiye'nin Oscar adayı "Ayla" filminin ön gösterimi, Grand Pera Emek Sahnesi’nde gerçekleştirilecek.

4- Divan Yolu Sohbetleri kapsamında "Cingöz Recai ve 60 yıllık Yolculuğu" konusu, Milli Türk Talebe Birliğinde ele alınacak

SPOR

1- Süper Lig'in 8. haftası, Bursaspor-Osmanlıspor maçıyla tamamlanacak.

2- TFF 1. Lig'de 8. haftanın son maçında Grandmedical Manisaspor ile Denizlispor karşılaşacak.

3- Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu üçüncü maçıyla ilgili II. Louis Stadı'nda ayrı ayrı basın toplantısı düzenleyecek.