16 Ağustos 2017 gündeminde neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güven mektubu sunacak Tanzanya Büyükelçisi Elizabeth Kiango Kiondu, Somali Büyükelçisi Jama Abdullahi Mohamed, Avusturalya Büyükelçisi Marc Innes Brown'un yanı sıra AB Dönem Başkanı olan Estonya'nın Başbakanı Juri Ratas ile İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul edecek.

2- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Estonya Başbakanı ve AB Dönem Başkanı Jüri Ratas'ı resmi törenle karşılayacak ve onuruna resmi öğle yemeği verecek.

- Yıldırım, Uluslararası Deprem Gerçeği ve Kentleşme Çalıştayı ile Gölcük Denizevler Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'ne katılacak, Gölcük Kongre Sarayı'nda AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı ile Kavaklı sahilinde 17 Ağustos Deprem Şehitlerini Anma Etkinliği'ne iştirak edecek.

3- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

5- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.

6- UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk karşılaşmaları 5 maçla tamamlanacak.

- Medipol Başakşehir, İspanya'nın Sevilla takımını 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda konuk edecek.

7- UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Hollanda'nın Utrecht ekibi, Rusya'nın Zenit takımıyla karşılaşacak.