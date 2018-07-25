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155 bin 350 kişinin pasaportundaki iptal şerhi kaldırıldı

İçişleri Bakanlığı, yasal yönden sakınca bulunmadığı belirlenen 155 bin 350 kişinin pasaportuna eşleri nedeniyle konulan iptal şerhini kaldırdı.

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155 bin 350 kişinin pasaportundaki iptal şerhi kaldırıldı

İçişleri Bakanlığı, 155 bin 350 kişinin eşleri nedeniyle pasaportlarına konulan iptal şerhinin, yasal yönden sakınca bulunmadığı belirlenerek kaldırıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun kapsamında, pasaport birimlerine isimleri bildirilen kişilere ve bu kişilerin eşlerine ait pasaportların genel güvenlik açısından iptal şerhi konularak iptal edildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarının icrası kapsamında olağanüstü hal uygulamasının bitimine müteakip, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan inceleme ve araştırma neticesinde, yasal yönden sakınca bulunmadığı tespit edilen 155 bin 350 kişinin pasaportuna, eşleri nedeniyle konulan iptal şerhleri kaldırılmıştır" denildi.

Kaynak: AA

Etiketler: pasaport, İçişleri Bakanlığı, şerh, iptal, ohal
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