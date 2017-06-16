Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "150 yıldır bu milletin kaderiyle birileri oynuyor, oynamaya çalışıyor. 150 yıldır İslam dünyası, İslam coğrafyası ümmet ve milletimiz kaybediyor." dedi.

Bakan Müezzinoğlu beraberindeki AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Aktepe ile AK Parti Genel Merkez Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı'nın yürüttüğü, "Bursa-Batman Gönül Köprüsü Kardeşlik Projesi" kapsamında Türkiye Petrolleri Kristal Park Tesisleri'nde düzenlenen iftar programına katıldı.

İslam dünyasının 150 yıldır bedel ödediğini belirten Müezzinoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün İslam alemi olarak, bu büyük millet olarak en büyük sıkıntı ve sorunumuz kardeşliğimizi güçlendirmektir. Yaklaşık 150 yıldır bu büyük medeniyetin öncülüğünü yapan bu büyük millet, ne yazık ki bugün birbirine olan güvene, sevgisine ve medeniyet değerlerine olan bağlılığındaki zaafiyetleri nedeniyle bedel ödüyor."

Müezzinoğlu, şöyle devam etti:

"150 yıldır bu milletin kaderiyle birileri oynuyor, oynamaya çalışıyor. 150 yıldır İslam dünyası, İslam coğrafyası ümmet ve milletimiz kaybediyor. Biz kardeşiliğimizi güçlendiremezsek aramıza fitne ve fesat sokmak isteyenlere fırsat verirsek 30-40 yıldır ödediğimiz bedellerden daha ağırını ödemekle karşı karşıya kalırız."

"Huzura, kardeşliğe, güvene ihtiyacımız var"

Bursa-Batman Gönül Köprüsü Kardeşlik Projesi'nin yeni bir bakış açısı kazandıracağını aktaran Müezzinoğlu, projenin örnek olacağını bildirdi.

Projenin özü itibarıyla kardeşliğin temelini oluşturduğunu kaydeden Müezzinoğlu, "Bu kardeşliğimize sahip çıkarak bu mübarek ramazanın hakkını vermiş oluruz hem de inandığımız bu medeniyet için bütün sorumluluklarımızı yerine getirmiş oluruz. Derdimiz hepimizin yarınlarını bugünlerden daha iyi yapmak. Gençlerimizin geleceğe olan umudunu artırmak, birlikte büyük millet olmak, birlikte büyük hayallerin peşinde koşmak, birlikte büyük projeleri hayata geçirmek." diye konuştu.

"Edirne'de ne varsa Ardahan'da da o olsun"

Başbakan Binali Yıldırım'ın Diyarbakır'da temaslarda bulunduğunu vurgulayan Müezzinoğlu, "İstiyoruz ki Edirne'de ne varsa Ardahan'da da o olsun. Bursa'da ne varsa Batman'da onu başarsın biz de destek olalım. Denizli'de ne varsa Van'da da olsun. Bunun için huzura, kardeşliğe, güvene ihtiyacımız var. Bütün bunu başaracak olan da birbirimizi daha çok sevmek, kardeşlik duygularımızı güçlendirmektir." ifadelerini kullandı.

Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 16 Nisan halk oylaması sonucunun 15 Temmuz darbesine verilen en güzel cevap olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Genel Başkanlığı'na seçilmesine de değinen Yılmaz, "Sayın Cumhurbaşkanımızın partisinin başına geçmesi yeni bir dönem olmuştur." dedi.