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Buradasınız : » » '15 yılı, 5 yıla sığdırmanın tercihini yapacağız'

'15 yılı, 5 yıla sığdırmanın tercihini yapacağız'

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 'Özellikle muhalefetin yalan üzerine inşa ettiği ve her hafta bir iftirayla algı oluşturmaya çalıştığı kampanya çökmüştür' dedi.

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15 yılı, 5 yıla sığdırmanın tercihini yapacağız

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, muhalefeti eleştirerek, "Özellikle muhalefetin yalan üzerine inşa ettiği ve her hafta bir iftirayla algı oluşturmaya çalıştığı kampanyanın çöktüğünü görüyoruz." dedi.

Tüfenkci, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı hükümet sisteminin neler getireceği noktasında vatandaşların her geçen gün anlama, tercihini yapma ve "evet" konusunda görüşlerinin üst düzeye doğru taşındığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başbakan Binali Yıldırım'ın, bakanların ve milletvekillerinin alanlara çıkmasıyla yapılacak olan anayasa değişikliğinin toplumun tüm kesimlerine anlatıldığını belirten Tüfenkci, şunları söyledi:

"Özellikle muhalefetin yalan üzerine inşa ettiği ve her hafta bir iftirayla algı oluşturmaya çalıştığı kampanyanın çöktüğünü görüyoruz. 'Hayır' diyenler de Cumhurbaşkanlığı hükümet modelinin içerisindeki 18 maddeyi inceleyerek 'hayır' dediklerini ifade etmiyorlar. Ya kişiler üzerinden ya milletvekilline ya bakana ya da belediyeye kızdıkları için 'hayır' diyeceklerini ifade ediyorlar. Oysa bu doğru bir yaklaşım değil. 16 Nisan'da biz falan belediyeyi filan milletvekillini, partiyi oylamıyoruz. Biz burada Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle, milletin iradesi mi hakim olacak yoksa şimdiye kadar olduğu gibi vesayet odaklarının mı sözü geçecek bunu oyluyoruz."

 "15 yılı, 5 yıla sığdırmanın tercihini yapacağız"

AK Parti'nin iktidara geldiğinden buyana vatandaştan aldığı yetki ve güvenle ülkeyi yönettiğini anlatan Tüfenkci, aradan geçen 15 yılda Türkiye'nin hep büyüme gösterdiğini kaydetti.

Türkiye'nin iktidarları süresince her alanda 3 kat büyüdüğüne değinen Tüfenkci, "Cumhurbaşkanlığı hükümet modeliyle beraber bu 15 yılı 5 yıla sığdırmanın tercihini yapacağız. Dolayısıyla bu anlamda sahaya baktığımızda, ben daha çok Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İç Anadolu'da gezdiğimde oralarda durumun gayet güzel ve olumlu olduğunu görüyorum." ifadelerini kullandı.

Etiketler: Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci
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