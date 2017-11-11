'15 yılda işe yerleştirilen genç sayısında 15 kat artış yaşandı'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 44 kuruluştan 59 gençlik temsilcisi ile Bakanlığın Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Genç İstihdam Buluşması" toplantısında bir araya geldi.

Sarıeroğlu, gençler, kadınlar ve engellilerin iş gücü piyasasına giriş ve devamına yönelik önemli çalışmalar yürüttüklerini belirterek, istihdamın artırılması için yeni yaklaşımlar üzerinde durduklarını ifade etti.

Göreve geldikleri günden itibaren gençler, kadınlar ve engelliler ile toplantılar düzenlediklerini kaydeden Sarıeroğlu, geliştirilecek politikalarda sosyal tarafların değerlendirmelerini önemsediklerini dile getirdi.

Sarıeroğlu, 2002'den bu yana işe yerleştirilen genç sayısında 15 kat artış sağladıklarını ve yıllık ortalama 500 bin gence mesleki eğitim ve tecrübe imkanı sunduklarını vurgulayarak, "Nüfusu genç, dinamik bir ülkeyiz. Bunu ülkemiz açısından bir fırsat olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Çalışmayan gençlerimize odaklanıyoruz"

Hükümet olarak istihdam alanındaki temel yaklaşımlarının daha fazla gence iş imkanı oluşturmak olduğunu belirten Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"Gençlerimizin mesleki niteliklerini artırmak için yeni programlar geliştiriyor ve bu uygulamalarımızı çok detaylı bir şekilde analiz ediyoruz. İstihdamda olmayan gençlerimizi istihdama kazandırarak rekabet gücümüzü artırabilir ve 2023 hedeflerimize ulaşabiliriz.

Çalışmayan, eğitim ve öğrenimde olamayan gençlerimize ayrı bir hassasiyetle odaklanıyoruz. Gençlerimizin iş hayatına katılımlarını kolaylaştırmak, iş deneyimini zenginleştirmek ve istihdama uzun vadeli entegrasyonlarını artırmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda, özel sektör ve kamu kurumlarımız ile sürekli istişareler gerçekleştiriyoruz."

Sarıeroğlu, Türkiye'nin nüfus yapısına bakıldığında iş gücüne katılan genç sayısının gelecek yıllarda artmaya devam edeceğini ifade etti.

Ekonomide gerçekleştirdikleri yapısal dönüşümlerle beraber özellikle özel sektörde istihdam yaratma potansiyelinin de arttığına işaret eden Sarıeroğlu, "Bu yüzden bundan sonra izleyeceğimiz yol haritasını gençlerimizle iş birliği içinde, onların da fikirlerini alarak belirleyeceğiz. Biz gençlerimize güveniyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA